15 de septiembre: ¿Cuáles alcaldías sí celebrarán el Grito de Independencia 2021?

Ya se acerca el 15 de septiembre y debido a las restricciones de movilidad para evitar contagios de Covid-19 las celebraciones por el Grito de Independencia en las alcaldías de la Ciudad de México se realizarán de forma virtual, mientras que otras demarcaciones han decidido no realizar eventos.

De acuerdo con un aviso que se dio en días pasados, los alcaldes serán quienes decidan cómo celebrar el Grito de Independencia.

“Las festividades con motivo del 210 Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México que se celebren en cada alcaldía de la Ciudad de México quedarán bajo su supervisión y vigilancia, debiendo establecer las medidas necesarias que permitan salvaguardar la salud pública e integridad física de sus habitantes y público en general”, se indica en la Gaceta Oficial en el aviso del semáforo epidemiológico por Covid-19.

¿Cuáles alcaldías sí celebrarán el Grito de Independencia?

En Álvaro Obregón, el alcalde Alberto Esteva informó que el Grito de Independencia se podrá seguir el miércoles de manera virtual. Las autoridades de la alcaldía llamaron a la población a celebrar las fiestas patrias con precaución y cuidado y no bajar la guardia.

En Miguel Hidalgo los festejos de Independencia también serán virtuales. Iniciarán la transmisión de actividades culturales desde las 18:00 horas. Los fuegos pirotécnicos serán transmitidos desde las 22:50 a las 23:10 y después tocará el grupo Zona Rika durante casi una hora.

En Iztapalapa las celebración de las fiestas patrias también se realizará de manera virtual, con la participación de la agrupación Los Askis, a partir de las 23:00 horas.

La alcaldía Iztacalco también celebrará el Grito de Independencia de manera virtual, y comenzarán su transmisión por redes sociales desde las 18:30 horas.

En la alcaldía Magdalena Contreras todas las plazas públicas permanecerán cerradas el miércoles y el jueves, para evitar contagios de Covid-19. Las autoridades indicaron que la celebración de Independencia se podrá seguir a través de sus redes sociales.

En Tlalpan también se realizarán las celebraciones de forma virtual este 15 de septiembre con diversas actividades que serán transmitidas en vivo a partir de las 20:00 horas

La alcaldía Venustiano Carranza realizará una transmisión a partir de las 21:00 horas. El Grito de Independencia se realizará a las 22:50 horas.

La alcaldía Azcapotzalco ha preparado un programa virtual para evitar contagios de Covid-19, las actividades del 15 de septiembre serán en línea, y se podrán seguir por Facebook Live.

Alcaldías que NO celebrarán el Grito de Independencia

En la alcaldía Benito Juárez se determinó suspender los festejos del próximo 15 de septiembre, tanto de manera presencial como a distancia, anunció el alcalde Santiago Taboada. Los recursos serán destinados para el programa de Seguro de Desempleo de la demarcación.

“Por segundo año consecutivo no será ni presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguiremos actuando con responsabilidad porque la pandemia aún no cede. Sumado, a que aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez”, dijo Taboda.

Por su parte, la alcaldía de Coyoacán también informó a la ciudadanía que no habrá celebración del Grito de Independencia, como acción preventiva para evitar contagios por Covid-19. También se anunció la restricción del paso vehicular en el primer perímetro de la demarcación.

Las alcaldías Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tláhuac aún no han informado cómo se llevará a cabo el Grito de Independencia en la CDMX con semáforo amarillo por Covid-19.