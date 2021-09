SNTE revela que han fallecido 570 maestros durante la pandemia en Sinaloa

Ya 570 maestros han perdido la vida en la pandemia, lamentó el dirigente de la sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval Angulo quien reiteró que no hay todavía condiciones para el regreso a clases presenciales y esperan un semáforo verde que no sea verde sandía.

En el evento para develar la placa de reconocimiento al esfuerzo de los docentes que mantuvieron funciones durante las clases a distancia, entregó 672 litros de gel, de 52 mil 950 cubre bocas para los 18 municipios y se esperan otros 34 mil 850 cubre bocas, mencionó que se tenían del año pasado a mayo unos 2 mil contagios pero después de la vacuna aplicada al magisterio se han contagiado 376 maestros y se tienen 16 fallecidos, entre ellos tres maestros menores de 35 años.

Dijo que regresarán hasta que estén las condiciones y no con un verde que parece sandía con rojo por dentro porque cuando se dio el cambio de rojo al amarillo, las muertes no bajaban ni los contagios.

Indicó que ha sido elevada la cifra de contagios y muertes, además que hay contagios que se tienen en niños no solo a nivel local sino nacional.

Indicó que se ha tenido el compromiso de los maestros de sacar el ciclo escolar como ya lo hicieron en la pandemia el año pasado, casi 2.5 millones de maestros a nivel nacional y en Sinaloa, 17 mil activos de la sección 53 y poco mas de 10 mil jubilados.

Además esperan que les informen de parte de las instancias que concurren a las reuniones como son los secretarios de educación, de salud, de seguridad, de Obras Públicas y el secretario general de gobierno, y el ISIFE de cuantos planteles han mejorado en esta etapa de avance.

Añadió que está Sinaloa a punto de entrar al semáforo epidemiológico verde, pero no se desea un verde sandía por dentro por eso han reiterado que no hay condiciones al momento para clases presenciales, mas porque las escuelas no han sido reparadas luego de ser vandalizadas por año y medio de la pandemia por eso regresaron de manera virtual en los mil planteles que les corresponde.

Cuestionado sobre el joven de 14 años de Mazatlán ganó un amparo para que lo vacunaran, lamentó que el subsecretario Hugo López Gatel dijo que estaría robando la oportunidad a un adulto y dijo que .004 era la cantidad mínima que se mueren niños pero no debería morir ni contagiarse nadie pero si a ese .004 se le pone nombre y apellido, entonces ya no estadística sino vidas.

