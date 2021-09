Santiago Taboada suspende Grito de Independencia en la explanada de Benito Juárez

El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, decidió - por segundo año consecutivo- suspender el tradicional Grito de independencia en la explanada de la demarcación, pese a haber iniciado la organización de este evento masivo.

“Quiero compartir contigo la decisión de cancelar el tradicional Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez. Por segundo año consecutivo no será ni presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguiremos actuando con responsabilidad porque la pandemia aún no cede. Sumado, a que aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez”, subrayó.