Arquidiócesis reprocha a la 4T los números negativos en educación y salud

Tras aseverar que el tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador no trajo consigo grandes sorpresas, el vocero de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera consideró que, a la mitad de su mandato, la administración federal arroja saldos negativos para San Luis Potosí en materia de salud y educación.

“No hay grandes sorpresas, las sorpresas son los cambios que hubo en el gabinete. De alguna manera es un informe que ya se había conocido, que ya se había dado fragmentariamente en otras partes. La apelación de los neoliberales, la mafia del poder, son frases que ya han pasado a formar parte de la cultura de México”, expresó en torno al mensaje del mandatario nacional esta mañana.

En torno a las políticas de salud para la entidad, aseguró que entregar el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) fue una medida apresurada y con pleno desconocimiento de sus reglas de operación, lo cual “ha perjudicado sobre todo a aquellos que la 4T dice proteger más que nadie”.

Añadió que luego de ser un lugar de atención a las clases más desprotegidas y sin acceso a la seguridad social o privada que le hizo ganarse el cariño de los potosinos, actualmente el Hospital Central, carece de insumos y no dota de medicamentos a sus pacientes.

Priego Rivera acentuó que el gobierno federal ha descuidado en estos tres años sectores tan importantes como la salud y la educación que, pareciera, no entran en la órbita de sus prioridades como sí lo sin el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería Dos Bocas.

En ese sentido, el presbítero portavoz del Arzobispado potosino celebró el regreso a clases presenciales a partir del lunes, pero criticó que el gobierno de López Obrador no haya dispuesto lo necesario para un retorno seguro y libre de Covid, pues hay escuelas en donde los directores sólo cuentan con una botella de cloro para combatir al coronavirus y evitar el contagio al SARS-CoV-2 y sus variantes.

El regreso a clases no debe ser solamente un gusto del presidente, por supuesto estamos de acuerdo que los niños regresen a clases, necesitan socializar, porque aún no hemos medido los efectos de la pandemia en la mente de un niño, la normalización de la vida sigue siendo un reto pendiente, pero el regreso a clases exige invertir en educación, un gran porcentaje de los planteles no dispone de agua, muchos fueron vandalizados, necesitamos una inversión efectiva a este rubro en donde aplica poco”, apuntó.