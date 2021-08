Bares y antros de Jalisco podrán recibir apoyo gubernamental a partir del jueves

Los dueños de bares y antros podrán acceder a partir de este jueves al fondo de apoyo para sostener los salarios de sus trabajadores durante el periodo de cierre que se mantiene durante el mes de agosto para estos giros como una medida sanitaria para contener los casos de covid-19 en la población más joven, luego de detectarse que se incumplieron de manera reiterada las medidas sanitarias en estos lugares.



Alejandro Guzmán Larralde, coordinador estratégico de Desarrollo Económico de Jalisco refirió que este fondo extraordinario ha sido denominado Reactiva Emergencias y es una bolsa de cinco millones de pesos que las empresas podrán obtener hasta cien mil pesos para soportar los salarios de sus empleados.



"Se canalizarán los apoyos a través de las empresas que tendrán que presentar sus registros de seguro social o de recibos de honorarios timbrados y básicamente este es un apoyo que va a micro y pequeñas empresas por lo tanto tendremos un tope de cien mil pesos por empresa si llega a registrar poco más de 20 trabajadores porque el equivalente de apoyo por trabajador es del salario mínimo que anda en cuatro mil 200 pesos".



De acuerdo con lo que demuestren las empresas, se prevé que con esta acción se protejan los empleos de aproximadamente mil 300 personas que están en este sector de bares y centros nocturnos afectados.



Así, este jueves y viernes podrán ingresar a la convocatoria para realizar la solicitud por parte de los dueños de antros y bares.



El cierre de estos sectores se decretó hace 12 días y fue publicado en el periódico oficial del Estado.

Empresarios deberán escalonar horarios

Aunque los expertos de la mesa de salud no impusieron nuevas medidas restrictivas para la contención de casos activos de coronavirus en la entidad, ante la segunda ola que se vive con el repunte de casos activos, el sector empresarial también deberá poner de su parte para atenuar los contagios y una de las medidas sería el escalonar los horarios de ingreso y salida a fin de que no se contribuya a las aglomeraciones en el transporte público.



Así lo dijo el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, quien dijo que ya hay tiendas de autoservicio que imponen el ingreso a una sola persona por familia, previo a que se tomen medidas o se impongan restricciones como medidas gubernamentales.



"En las empresas escalonar turnos, sobre todo los de administración para evitar la saturación, no nada más en nuestra empresa sino también en el transporte público que ahí es donde está nuestro talón de Aquiles y que es donde se debe de sumar y colaborar todos para darle oportunidad a los que no pueden de alguna manera quedarse en casa".



Añadió que las personas también deberían restringir sus salidas a lo más necesario y privilegiar el permanecer en casa para seguridad personal y de las familias.

alg