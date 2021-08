Consulta Popular: Poca participación en Sinaloa no fue porque no se conociera la consulta, advierte INE

En Sinaloa se socializó la consulta popular y quien diga que no se hizo un esfuerzo por difundirla lo invitamos a que revise bien la promoción realizada, señaló el Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda quien dijo que quienes no participaron quizá fue porque no quisieron y no porque no estuvieran enterados.

Cuestionado en relación a la crítica que hizo en su visita a Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el INE previo a la consulta, consideró el presidente es una persona muy ocupada, yo no cree que él tenga los tiempos para leer los diarios, pero todo su equipo de trabajo le puede hacer un resumen de todos los esfuerzos que se hicieron en Sinaloa y que todo mundo conoce pero si solo sus seguidores hubieran participado, los logros serían más altos, indicó.

Indicó que más de 25 millones de personas se enteraron a través de redes sociales pero decidieron participar a nivel nacional 6 millones 663 mil 208 personas, que representa el 7 por ciento.

Mencionó que en Sinaloa, de una lista nominal de 2 millones 260 mil 563, se logró una participación de 115 mil 997, lo que representa el 5 por 5.13 por ciento.

Subrayó que si todos los que se enteraron hubieran participado, se hubiera alcanzado el 27 por ciento. Y si aparte, solo se hubieran sumado los más de ocho millones del presidente de México y los seguidores de los promotores de la consulta, los resultados serían otros. En ese sentido recalcó que a su ver los argumentos se caen por si solos, quien sea que los emita.

Precisó que Sinaloa se ubicó en el lugar 21 en cuanto a la participación y respetan el hecho de que las personas no participaron más a pesar de que si estaban enteradas de la consulta popular.

Agregó que en el INE están preparados porque se trata de ejercicios constitucionales pero en Sinaloa se ha apoyado a municipios y al Congreso del Estado en ejercicio de otras consultas como la municipalización de nuevos municipios y el proceso de síndicos.

Por: Ángeles Moreno

mgm