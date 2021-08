Huracán Ida se mantiene en categoría 4 al norte del Golfo de México; sigue su trayectoria EN VIVO

De acuerdo con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Ida se mantiene como categoría 4 sobre el norte del Golfo de México, sin embargo, señalan que no representa ningún tipo de peligro para el territorio mexicano, no obstante, se espera que cause graves daños en estados como Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, en Estados Unidos.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Ida se ubica a 95 km al oeste-suroeste de la desembocadura del Rio Mississippi, Estados Unidos y que de desplaza hacia el noreste a 20 km/hora con vientos sostenidos de hasta 240 km/hora y rachas de hasta 295 km/ horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señala que el huracán Ida tocará tierra en las próximas horas de este domingo 29 de agosto y se espera que se degrade a categoría 2 alrededor de las 19:00 horas, además, señalan que continuará su trayectoria en tierra con rumbo al noroeste de los Estados unidos y que el lunes 30 de agosto se degradará a depresión tropical, no obstante, seguirá ocasionando lluvias que causen estragos en esta región del país norteamericano.

Ida es extremadamente peligroso

Los expertos del Centro Nacional de Huracanes (NHC), de Estados Unidos calificaron al huracán Ida como “extremadamente peligroso” por lo que las autoridades de los estados de la región emitieron la orden de evacuar ante el potencial peligro que representa el ciclón para la población. Cabe mencionar que no todas las personas dejaron sus hogares, por lo que las autoridades recomendaron reunir suministros y ponerse a salvo para soportar el paso de Ida por esta región del país vecino.

La preocupación por los daños materiales que pueda originar el huracán Ida se suman a que podría intensificar la tasa de contagios del Covid-19 en esta zona de Estados Unidos, la cual, es una de las más golpeadas por el virus y por si fuera poco la zona registra bajas tasas de vacunación por lo que se emitió un llamado para extremar precauciones sanitarias en los refugios temporales que se habilitaron.

El huracán Ida es uno de los huracanes más poderosos de los últimos años y se espera que sea igual o más devastador que el huracán Katrina, el cual, causó severos daños en Louisiana y Mississippi hace 16 años, por lo que el temor de la población de la región no es poco ya que conocen de primera mano el enorme potencial de destrucción de estos fenómenos meteorológicos.

Huracán Nora golpea en el Pacífico Mexicano

El huracán Nora entró con fuerza en territorio mexicano durante la noche del sábado 29 de agosto y ocasionó diversas afectaciones en el estado de Jalisco y Nayarit, de acuerdo con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Nora actualmente se ubica al norte de Mazatlán, Sinaloa y se mantiene como categoría 1, se desplaza al nor-noroeste a 17km/hora y se espera que ocasione lluvias torrenciales en los estados de Nayarit, Sinaloa; Puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Durando, Jalisco, Michoacán y Guerrero; puntuales muy fuertes en Colima, Chihuahua y Estado de México, además de lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.