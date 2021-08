Silvano Aureoles pide a CNTE iniciar ciclo escolar pese a falta pagos

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que los atrasos en el pago de nómina a profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará, pero hizo un llamado al magisterio para que atiendan sus responsabilidades frente a grupo de manera virtual.

Al asistir a la Primera Plenaria de Autoridades Electas de Michoacán en el PRD, el mandatario estatal expresó en entrevista que el retraso obedece a un tema de presupuesto deficitario, el cual, aseguró era previsible que a estas alturas faltara para cumplir con los compromisos, sobre todo en nómina de maestros.

"El tema es que no se rezaguen más los pagos y alumnos, porque el déficit educativo no es propio de Michoacán, ya vieron en Chiapas lo que pasó con el presidente y los maestros. Es un problema de varios estados, porque cada año, el gobierno federal ayudaba a gobiernos estatales para los cierres y apuntalar la falta de recursos para estos tiempos, cosa que ahora no sucede, y ahora todos los estados tendrán ese problema", dijo.

Debido al adeudo de salarios, bonos y prestaciones que afecta a 28 mil trabajadores con nómina estatal, la Sección XVIII de la CNTE, advirtió que mientras no se regularicen los pagos, no arrancarán el próximo ciclo escolar, en modo presencial ni virtual.

En ese contexto, Aureoles dijo que las clases presenciales se prevén únicamente para estudiantes de educación Media Superior y Superior.

Aureoles Conejo señaló que con el regreso de miles de estudiantes a las aulas, se realizarán evaluaciones semanales sobre el índice de contagios de Covid-19.

“Veremos cómo evoluciona la ocupación hospitalaria, porque ahorita están saturados los hospitales de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, y si no cuidamos Morelia, se nos puede desbordar pronto” concluyó.

dhfm