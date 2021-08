¿Qué pasa si un alumno da positivo a Covid-19 en el próximo Regreso a Clases? | Te Lo Explicamos

A más de un año del cierre de escuelas debido a la pandemia por COVID-19, cientos de escuelas y alumnos se preparan para el regreso a clases presenciales para el ciclo 2021-2022 en el que esperan que la tercera ola de contagios de coronavirus en México les permita realizar la mayor parte de sus actividades de manera normal, pero se tomarán medidas especiales para evitar casos dentro de las aulas con un protocolo especial diseñado en conjunto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud.

Aquí te explicamos cuándo comienza el nuevo ciclo escolar, cuáles serán las medidas para un regreso seguro y qué pasará si un niño da positivo a COVID-19 dentro de las escuelas.

¿Cuándo empieza el ciclo escolar 2021-2022?

En julio la SEP dio a conocer el Calendario Escolar para el ciclo 2021-2022 para todas las escuelas de educación básica, media y superior incorporadas al Sistema Educativo Nacional; éste iniciará el próximo 30 de agosto de 2021.

Y aunque México vive una tercera ola de contagios por COVID-19, las autoridades educativas y de salud mantienen el plan para que miles de alumnos regresen a las aulas de todo el país; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la SEP anunciaron que el regreso a clases presenciales no será obligatorio, sino voluntario, por lo que invitaron a la comunidad estudiantil, personal docente y padres de familia a seguir tomando clases a distancia, ya sea por internet, televisión o radio si es que no quieren, o no pueden asistir a las escuelas.

Protocolo para un regreso seguro

Para este histórico regreso a clases presenciales, las autoridades sanitarias y educativas del país han diseñado estrategias y un estricto protocolo para garantizar la salud e integridad del personal y los alumnos; estas son las recomendaciones:

Creación de Comités de Salud Escolar

Garantizar acceso de agua, jabón y gel antibacterial

Cuidado del personal educativo

Uso obligatorio del cubrebocas

Sana distancia

Maximizar el uso de espacios abiertos

Suspensión de ceremonias y reuniones

Apoyo socioemocional para alumnos, padres y docentes

¿Qué pasará si hay un contagio en el regreso a clases?

La tercera ola de COVID-19 está afectando a la población más joven del país, entre ellos niños que están próximos a regresar a clases. Si bien el protocolo de salud está diseñado para cuidar la integridad de los niños y prevenir casos positivos, no puede descartarse por completo que los haya.

En este sentido, Delfina Gómez, titular de la SEP, dio a conocer cómo se actuará si se detectan casos de coronvirus en los salones, y a diferencia de lo que se hizo en el primer ensayo de regreso a clases en estados como Veracruz, Chiapas, Nayarit y Tamaulipas en mayo pasado, no se cerrarán por completo los planteles, sino que se hará un rastreo de contactos cercanos.

Asimismo la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia López, primero se realizará un reporte epidemiológico y se cerrará el aula para tomar muestras y sanitizar. Además se levantará una investigación y aquellos que hayan tenido contacto con el contagiado y presenten síntomas sospechosos serán aislados.