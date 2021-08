Padres de la bebé secuestrada en Jalisco presentarán demanda contra el hospital

La familia de la bebé que fue robada en el Hospital General de Occidente (HGO) analiza presentar una demanda en contra del nosocomio, y aunque este jueves ya intentaron interponerla, acudieron a una instancia en Calle 14 de la Fiscalía estatal y los derivaron a Ciudad Niñez, señaló en entrevista para El Heraldo de México, Montserrat López, tía materna de la recién nacida quien confirmó que la bebé no había sido registrada en el hospital.



"La intención sí es seguir con la demanda contra el hospital, ya solamente es, vamos a esperar a que nos den indicaciones, tratamos de que nos orienten en cuanto de qué y qué es lo que tenemos que seguir haciendo para que quede la demanda bien y seguirla… lo que pasa es que fuimos a levantar la demanda y nos dijeron que ahí no era, fue el día de ayer y nos dieron el nombre de Ciudad Niñez y vamos a ir a levantarla".



Los protocolos de seguridad del nosocomio fueron insuficientes y al momento de los hechos, el padre de la menor acaba de irse debido a los horarios de visita, por lo que la madre quedó sola y vulnerable ante la mujer que se hizo pasar como enfermera.



"Lo que pasa es que en el hospital hay hora de visita, su esposo acaba de salir y en cuanto sale él, entra la enfermera y se la lleva a la bebé" y ante la pregunta de si en algún momento se tuvo sospecha respecto a esta supuesta enfermera, Montserrat López responde: "No, es que andaba con ropa así de la que usan los doctores, traía su cubrebocas y varias cosas y con el simple hecho, yo creo que a nadie nos pasa por la cabeza estando dentro de un hospital que lleguen y te digan: Me pasas a tu bebé; y voltear y decirle: y, si trabajas aquí Yo creo que nadie lo pregunta".



La madre de la recién nacida que robaron la tarde del miércoles en el hospital también conocido como Zoquipan, aún está cansada, aliviada por tener a su menor, pero asimilando, al igual que toda la familia, la situación angustiante de por el hurto de la menor, segunda hija de este matrimonio y quien nació vía cesárea.



"La verdad es que aún no la creemos en cuestión de lo que pasó, de lo que se vivió ellos como familia, como familia de ellos, hasta la fecha, todo fue muy repentino y las cosas fueron pasando, fueron horas de angustia, pero como que a penas ahorita nos está cayendo la idea como va de lo que pasó, del peligro que pasó, del gran riesgo que corríamos de a lo mejor ya no volver a ver a la niña y todo ese tipo de cosas como que a penas caen, como que con el tiempo de angustia en el que estábamos a lo mejor, viviendo el momento, pero no en el grado que es".



Ahora, por parte de la Fiscalía de Jalisco, se le brindó a la familia siete días de medidas de protección y ante la línea de investigación que sigue la dependencia de una posible presunción de tráfico de menores, aún existe temor y los familiares no descartan que sí pueda tratarse de un móvil de estos hechos.



"Es lógica la idea del tráfico de menores porque si ella ya tenía días anteriores en otros hospitales, era porque a lo mejor ya tenía, y a lo mejor está mal que lo diga, pero a lo mejor ya hasta tenía un pedido, pudiéndolo decir hasta fríamente es como que ya le habían encargado a lo mejor un bebé y era a lo mejor por eso que ella ya estaba en que si no lo encuentro en este hospital, lo encuentro en este o en este, yo siento que sí, no creo que se lo haya robado para tenerlo ahí en su casa".

Agradece el trabajo para localizar a su sobrina

Montserrat López destacó que la ciudadanía y el Gobierno del Estado apoyó a la familia para encontrar a la menor, se vio movilización, apoyo y ayuda en la recuperación de su sobrina, pero insiste que los protocolos en los hospitales, especialmente en el Hospital General de Occidente (HGO) deben reforzarse y aunque les sea molesto a los médicos o personal en general el tener que mostrar sus identificaciones para entrar o salir, este tipo de situaciones se pueden prevenir a través de controles más estrictos.



"Es como el hecho de que tengan mucho cuidado y no lo pueden dejar solamente en que quedó en un susto, pudo no haber regresado la niña y así como nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquier persona, la verdad no es nada agradable el sentir la angustia de no saber en dónde está tu bebé y la verdad yo si creo que deberían de reforzar este tipo de medidas y aunque a los doctores les pese el hecho de que les pidan una identificación al entrar o al salir, que lo vean que aquí todos corremos riesgo y no solamente son ellos, que sean más conscientes, que vean que el riesgo está y que hay gente que sí está mal y que si quiere obrar mal. Tratar de cuidarnos y tratar de cuidar a la gente que está vulnerable dentro del hospital", concluyó la tía materna de la menor robada.

