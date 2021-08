México debe negarse a reactivar el programa "Quédate en México"; asegura experta en migración

Luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos, tomara la determinación de reactivar el programa "Quédate en México", mediante el cual todos los migrantes centroamericanos, africanos y en general toda persona con este estatus que solicite asilo político en la Unión Americana deberá esperará la resolución de su caso en territorio mexicano.

Ante esto la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana, respondió que no se opondrá a dicha determinación del gobierno norteamericano, bajo el argumento de que no afecta su política migratoria; sin embargo, para más de un experto esto no es así.

En entrevista con Salvador García Soto para A la una en El Heraldo Radio, la experta en seguridad, prevención y migración, Eunice Rendón, señaló que este tema va más allá de la decisión unilateral de la Suprema Corte estadounidense.

En tanto a la postura del gobierno mexicano, la especialista lamentó el posicionamiento, pues claramente es una medida que impactará en el medio mexicano, pues aunque se diga que no es una decisión que de alguna forma influye en la política migratoria mexicana, en la práctica sí afecta la política migratoria nacional.

Esto aunado a que en su pasada implementación se han visto violaciones a los derechos humanos de los migrantes, con cifras que apuntan a que el 82% por ciento de estos migrantes terminaron viendo vulnerados su derechos humanos.

Es un tema preocupante

La experta indicó que realmente es algo preocupante, pues bajo este esquema prácticamente las personas que no son queridas en Estados Unidos, han regresado bajo el título 42, muchos de los cuales han estado contagiados de Covid-19, lo que ya trastoca un tema de salud en México.

Justamente por este tipo de situaciones, Eunice Rendón, consideró que el gobierno mexicano debe negarse a ello, pues es un programa violatorio y en deterioro de nuestro país.