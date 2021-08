Cada año, un hombre agradece con rosas a elementos de la Policía en CDMX por haber encontrado a su hija: VIDEO

Esta tarde circuló en redes sociales una emotiva historia de un padre y su infinito agradecimiento con las autoridades capitalinas. El video muestra cómo un hombre le lleva rosas a elementos de la Policía en la Ciudad de México como muestra de agradecimiento por haber encontrado a su hija, quien estuvo extraviada hace más de tres años.

De acuerdo con medios, en ese entonces la hija había desaparecido en Michoacán sin dejar rastro. Luego de seis meses sin pistas, él padre decidió buscarla en la CDMX.

Posteriormente, con ayuda de la policía capitalina, la niña fue encontrada, por lo que desde aquel día el hombre regala flores: “Esta es una forma de agradecer que me hayan devuelto a mi niña”, explicó en el video.

Cada año, en fechas que recuerdan el emotivo encuentro, el papá recorre la Ciudad de México regalando flores, especialmente a mujeres. Aunque no elige lugares específicos, regularmente entrega el obsequio en estaciones del metro, oficinas de la policía, o incluso la Fiscalía.

La idea, relata el hombre, es que las mujeres regresen con una sonrisa y seguras a casa, donde sus seres queridos las esperan. Se trata de un ritual de agradecimiento a la vida que le permitió ver a su niña nuevamente, abrazarla, mirarla a los ojos, ver su sonrisa.

Ya en 2019, usuarias del metro habían reportado en redes sociales su encuentro con el hombre que al regalarles flores, no solamente conseguía una sonrisa de agradecimiento, sino un motivo de esperanza.

En febrero de este año, el papá protagonizó uno de los episodios más emotivos. Con un ramo de rosas, visitó oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

“Estas flores las mandó mi hija por el apoyo que nos dieron para poderla encontrar”, agradeció el hombre entre lágrimas.

Ese día, el hombre dio una lección: ser agradecidos es un don que pocos pueden presumir. El mensaje dirigido a los policías enaltecía su esfuerzo por brindar seguridad a las familias mexicanas, “porque detrás de sus placas también tienen hijos”.

Es agosto del 2021 y el hombre no olvida el gesto que compara con lo divino. Si el olvido es señal de menosprecio, para él no aplica. Con razones de sobra, la mañana del 25 de agostó decidió pararse frente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. No hizo otra cosa que regalar flores a todas las mujeres que encontró.

“Un hombre afuera de la Fiscalía de Justicia regalaba flores a todas las personas que pasaban por ahí, porque pudo encontrar a su hija desaparecida”, escribió Magi en Twitter, una abogada litigante.

Una usuaria, conmovida por el gesto del hombre, resumió en 16 palabras el deseo de almas nobles: ojalá llegue el día en que todos los padres que buscan a un hijo regalen flores.