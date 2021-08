Ricardo Monreal: Si no me quieren, que revoquen mi mandato como coordinador del Senado

El senador Ricardo Monreal afirmó que siempre está sometido al voto de sus compañeros de Morena para definir si sigue al frente de la coordinación morenista en el Senado.

Incluso, en conferencia de prensa, bromeó que si sus compañeros de bancada así lo deciden pueden revocar su mandado como coordinador de Morena en la Cámara alta.

Al morenista se le cuestionó una declaración del senador Germán Martínez que indicaba que se pasó una lista en el grupo parlamentario de Morena para la ratificación o no como coordinador de la bancada.

"Me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, pero estoy sometido a la aceptación, desde el primer día que se me asignó siempre estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros. Así que no es extraño, ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría. Si los compañeros lo deciden, me mantendré sino que revoquen mi mandato", expresó.