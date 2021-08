Empresas de oxigeno en México mintieron para obtener ganancias millonarias esta pandemia

De acuerdo con datos emitidos por la organización periodística británica The Bureau of Investigative Journalism (TBI, por sus siglas en inglés), dos de las principales empresas proveedoras de oxígeno medicinal en México difundieron información falsa y realizaron diversas intimidaciones legales a hospitales con el único fin de seguir acaparando el mercado y de esta manera seguir obteniendo ganancias millonarias en plena pandemia de Covid-19, dejando a un lado las necesidades de la población.

En el informe, la organización periodística independiente británica señala que las empresas Grupo Infra y Praxair realizaron diversas acciones para evitar que en México se abrieran plantas de oxígeno en hospitales y para ello habrían enviado cartas a las empresas en las que se aseguraba que el oxígeno fabricado en plantas propias podría ser de baja calidad y que lejos de contribuir a mejorar la salud de sus pacientes podría afectarlos y en casos extremos hasta matarlos, hecho que es falso.

La demanda de oxígeno se incrementó durante la pandemia. Foto: Archivo

Según reporta el The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), fueron al menos seis hospitales ubicados en cinco estados de la República mexicana los que recibieron este tipo de cartas, aunque no se especificó el nombre y ubicación de los nosocomios, se señaló que también fueron amenazados con ser demandados si optaban por dejar de comprarles oxígeno o si reducían la cantidad en sus pedidos.

Uno de los testimonios presentados en esta investigación fue el de Benjamín Espinoza Zavala, administrados de un hospital ubicado en Guanajuato que reveló que habían decidido construir una planta generadora de oxígeno para garantizar el abastecimiento de este insumo vital para atender a los pacientes de Covid-19, sin embargo, señala que recibieron la visita de los abogados de Grupo Infra, la empresa que los surtía de oxígeno y les prohibieron realizar la construcción de la planta pues incumplirían el contrato de exclusividad.

Descubren engaños en contratos

El encargado del hospital señaló que tras la visita de los abogados de Grupo Infra, descubrió que el contrato que habían firmado en 2015 tenía una clausula en la que se especificaba la renovación automática del contrario cada 5 años y que en caso de que suspendieran los pedidos se aplicaría una multa de 1,3 millones de pesos.

Respecto a las cartas que recibieron, Espinoza Zavala, señaló que en el contenido de la misma se trataba de desinformar para evitar que se instalaran plantas de oxigeno propias en los hospitales y entre los supuestos riesgos que advertían era que la calidad del oxígeno serpia menor y que no cumpliría con las normativas de la ley mexicana pues pondría en riesgo la salud de las personas, además mencionaban que podrían provocar incendios y explosiones.

Ganancias millonarias

De acuerdo con datos difundidos por The Bureau of Investigative Journalism (TBI), Grupo Infra y Praxair controlan aproximadamente el 70% del mercado del oxígeno en México y señalan que durante la pandemia de Covid-19 sus ingresos se triplicaron debido a la alta demanda del producto y aunque no se emitió una cantidad exacta del sus ingresos, se calcula que es una cantidad exorbitante debido a que incluso, se abrió un mercado negro para este producto.

Según la investigación, Grupo Infra respondió que la información que enviaron a los hospitales está respaldada y justificada, además, señaló que no ponen sus ganancias por encima de los pacientes, incluso señalaron que durante la pandemia han realizado diversos programas para donar oxígeno y apoyar a diversos hospitales, mientras que Praxair no ha emitido su postura respecto a esta investigación.

El precio del oxígeno se triplicó durante la pandemia. Foto. Archivo

Con información de The Bureau of Investigative Journalism