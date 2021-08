Vacunan en Xochimilco a 24 mil jóvenes que no son de la alcaldía

En Xochimilco, se vacunarán a 24 mil jóvenes más que provienen de otras alcaldías y estados de la República y que no les tocaba.

Tras las largas filas y los altos tiempos de espera en la demarcación, el director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, reconoció que muchas personas que han llegado en los últimos días al deportivo de esa demarcación provienen de otros lados, lo que provocará que se rebasen los alrededor de 91 mil personas estimadas para esta fase.

“Lo que sí puedo decir, cómo es que a este ritmo, vamos a vacunar yo creo entre unos 115 mil jóvenes de 18 a 29 años que dicen ser residentes de Xochimilco. En Xochimilco, en su totalidad, de acuerdo al censo y a los datos del INEGI, hay ligeramente menos de 91 mil personas, es decir, pues sí vamos a estar vacunando un número importante de personas que es claro de acuerdo a la estadística de la ciudad que no viven en Xochimilco”, apuntó.

El funcionario capitalino, llamó a los jóvenes a la solidaridad y esperar su turno de aplicación del biológico pero sobre todo, pidió, no intentar engañar con documentos apócrifos.

“Que ellos también nos ayuden a esperar su turno, y no sólo esperar su turno, mucho menos a tratar de mentir y tratar de llevar un comprobante que claramente ellos saben no refleja el lugar de residencia”, pidió.

García Dobarganes, indicó que, los cuellos de botella de atención, ocurren en la revisión documental, ya que las células de vacunación tienen bastante espacio para llevar a cabo la vacunación.

“Hoy en día lo que estamos viendo es que cuando el 35 por ciento de las personas que llegan, tiene que mostrar documentación de caso especial para vacunarse en Xochimilco, tienes que poner unos filtros en los cuales, una persona se queda hablando con el revisor de documentos, un minuto, en vez de 10 segundos, esto genera los cuellos de botella gigantescos”, dijo.

Expuso que lo que han aprendido en 25 etapas de vacunación es que lo que hace que podamos ser exitosos, es cuando la gente nos ayuda a respetar los tiempos y horarios.

A las personas que no esperan, no es un regaño pero si es un llamado de atención a la solidaridad, a entender que a todos nos urge, y que la única razón por la cual, hacemos el programa de vacunación alcaldía por alcaldía, no es por privilegiar a unos sobre otros, eso no. Es porque las vacunas van llegando semana a semana”, comentó

El funcionario de la ADIP aseguró que la mayor parte del éxito de las jornadas de vacunación en las diversas alcaldías es por el respeto de la ciudadanía a sus citas.

“El programa nacional de vacunación de la ciudad, y se los digo con toda sinceridad y así lo creo, el 90 por ciento del éxito del programa de vacunación, no ha sido nuestra organización, ha sido el comportamiento de la ciudadanía, No hubiéramos sido exitosos si las personas no esperaran su día, su horario, su cita”, aseguró.

Después de Xochimilco, todavía faltan por vacunar a los jóvenes de Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.