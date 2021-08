Errático inicio de la consulta; registra débil respuesta

Poca afluencia, desorganización, conatos de violencia y molestia de funcionarios de casilla fue lo que imperó en distintas mesas receptoras de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

De las cuatro casillas que se instalaron en el Centro Histórico, en la 4749, donde le tocaba votar al presidente Andrés Manuel López Obrador –y no lo hizo–, no fue la excepción. Alejandro Díaz comerciante fue el primero en emitir su opinión en la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, en este lugar, y su mensaje fue claro: “A comparación de las elecciones pasadas no hubo difusión por parte del INE, y ésa es su función; yo me enteré porque leo lo periódicos”.

Su estancia dentro de la escuela Licenciado Ponciano Arriaga, ubicada en Jesús María número 5, fue de poco menos de tres minutos; nada, comparado con los 40 que tuvo que esperar a que abrieran esa casilla. No obstante, se tuvo que cerrar por la ausencia de dos funcionarios y la falta de voluntarios para ocupar esos puestos.

Personal del INE abrió las puertas (a las 10 a.m.), pues al lugar arribaron, dirigidos por personas a bordo de motocicletas, “trabajadores” del Centro Histórico, organizados en grupos de hasta más de 40 personas. Al comenzar a recibirlos, el personal autorizado detectó que la mayoría no pertenecían a las secciones 4748, 4749, 4750 y 4751 y no podían votar.

La casilla cerró de nuevo. Molestos, los líderes de comerciantes intentaron ingresar bajo la amenaza de: “Nos abren o entramos”. La situación fue controlada por elementos de la Policía.

En casillas de Benito Juárez predominó la falta de votantes. “Estamos aburridos, nadie tomó en serio este ejercicio. Nos pidieron el apoyo, no nos obligaron, pero esto es un fracaso”, dijeron funcionarios.

