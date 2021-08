Diputados de SLP aprueban penalizar acoso callejero

Por mayoría de 20 votos a favor y 3 en contra, el Pleno del Congreso del Estado resolvió tipificar y penalizar el acoso callejero propuesto por el colectivo “Sororidad ciudadana: Perspectiva Lila” y con ello reformar el y adicionar el artículo Cuarto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

En el texto de la Iniciativa Ciudadana, primero, se establece como Violencia en el espacio público aquélla que es ejercida por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, a través de toda acción u omisión que trasgreda o limite los derechos humanos de las mujeres, en el que haya o no contacto físico, que se manifiesta en conductas como: Expresiones verbales, gestos, miradas lascivas o intimidatorias, silbidos y sonidos obscenos, ofensas sobre su cuerpo, comentarios inapropiados que impliquen que las mujeres son innecesarias o invasoras del espacio público; con connotación sexual o discriminatoria en razón de género contra las mujeres.

Así mismo, tocamientos, manoseos, besos, abrazos, arrimones, recargados o encimados sin consentimiento de las mujeres, independientemente si se realizan con o sin connotación sexual y la masturbación, acecho, actos de exhibicionismo, persecución y demás prácticas que afecten o dañen la dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo en los espacios públicos.

Durante la discusión el diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos pidió más tiempo para el análisis de la iniciativa, pues señaló que hay conceptos que a su juicio no pueden tipificarse como acoso, como los silbidos; la diputada del PRD, María Isabel González Tovar también criticó que al dictamen le faltaba claridad y no fue elaborado con un análisis cuidadoso; Oscar Carlos Vera Fabregat, de Conciencia Popular, señaló que no es que no tengan la razón los ciudadanos promoventes, sino que se debía perfeccionar la redacción de las definiciones, ya que sino sería una ley simplista y de letra muerta.

En defensa de la iniciativa, la morenista Marite Hernández Correa dijo que se trataba de una legislación de vanguardia, ya que el acoso callejero es una realidad que no es vista por varios de los legisladores que andan a bordo de lujosas camionetas a quienes pidió que pensarán en las chicas que caminan por terrenos baldíos y corren el riesgo de ser violadas.

La priista Patricia Silva Celis admitió que el texto tenía errores, pero que valía la pena acompañar a todas las mujeres en esa lucha; la también priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez pidió el voto a favor para apoyar de manera contundente a las mujeres en esta iniciativa ciudadana que como Congreso no tuvieron la capacidad de elaborar; a los legisladores les dijo que ella ha padecido ese acoso en distintos lugares públicos.

La morenista Alejandra Valdés Martínez, quien es presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se refirió a una serie de videos que les fueron presentados donde se exhibe el acoso, tocamientos y masturbaciones por parte de hombres a bordo de unidades del transporte público.

A favor votaron: Paola Alejandra Arreola Nieto (PT), Martha Barajas García (Panal), Beatroz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI), María del Consuelo Carmona salas (Morena), Pedro César Carrizales Becerra (sin bancada), Rubén Guajardo Barrera (PAN), Rolando Hervert Lara (PAN), Martín Juárez Córdova (PRI), Angélica Mendoza Camacho (Morena), Sonia Mendoza Díaz (sin bancada), Cándido Ochoa Rojas (PVEM), Edson de Jesús Quintanar Sánchez (Morena), Héctor Mauricio Ramírez Konishi (PRI), Patricia Silva Celis (PRI), Alejandra Valdés Martínez (Morena), Ricardo Villarreal Loo (PAN), José Antonio Zapata Meraz (PAN), Marite Hernández Correa (Morena), Vianey Montes Colunga (sin bancada y Mario Lárraga Delgado (PES).

dhfm