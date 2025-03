¿Eduardo Lerma Nito, el joven que dejó una carta en crematorios clandestinos de Teuchitlán, fue localizado con vida?

El caso de Eduardo Lerma Nito, quien habría escrito una carta de despedida a sus familiares desde un rancho de Teuchitlán, sigue conmocionando a la sociedad mexicana. El joven aparentemente habría escrito un mensaje de despedida para su pareja, luego de que presuntamente estuvo privado de su libertad por un grupo del crimen organizado, el cual tenía un centro de reclutamiento y exterminio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Al lugar se llegó a investigar gracias a denuncias compartidas por colectivos de madres buscadoras, quienes presionaron a las autoridades para intervenir en el rancho, esto tras recibir denuncias anónimas de que en el lugar habrían perdido la vida cientos de personas. Así, las autoridades ingresaron al predio y los colectivos han filtrado - en redes sociales - las prendas y pertenencias que se han identificado en el lugar.

Integrantes del colectivo también han exhibido una carta que presuntamente habría escrito Eduardo Lerma Nito, donde se despide de sus seres queridos en caso de no regresar: "Mi amor, si algún día ya no regreso solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas: 'se me fue mi enojón, berrinchón y celoso'. J.G.L", se lee en el texto que presuntamente habría sido firmado por el joven, por quien además se emitió una ficha de búsqueda en febrero de 2024.

Colectivos afirman que Eduardo Lerma Nito está vivo y con su familia

El colectivo destacó que el joven habría sido encontrado con vida. Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco.

En una publicación, compartida por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, se dio a conocer que aparentemente el joven habría sido localizado con vida en octubre de 2024, ocho meses después de que se reportó su desaparición el 26 de febrero del mismo año. El colectivo añadió una fotografía de Eduardo Lerma Nito junto a una mujer (supuesta familiar), en la que ambos sostienen una hoja blanca en la que está escrito un número de folio y la fecha "21 de octubre de 2024", la cual habría sido captada tras la localización del joven.

Al respecto, el colectivo afirmó que el joven ya se encuentra con sus familiares, por lo que pidió a las personas dejar de compartir su ficha de búsqueda y la carta de despedida que habría escrito dentro del rancho donde presuntamente estuvo privado de su libertad: "dentro de esta historia tan conmovedora de la nota de Eduardo Lerma Nito, hay algo bonito, nos informan que este joven que la escribió, el ya esta con su familia desde octubre. Para que ya no se siga compartiendo por favor. Gracias a Dios esta con bien", se lee en una publicación de Facebook del colectivo.

¿Qué dicen las autoridades de Jalisco sobre la desaparición de Eduardo Lerma Nito?

La ficha de búsqueda sigue activa y no sugiere que haya sido localizado. Foto: Registro Estatal de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco.

Pese a que en redes sociales se ha dado a conocer que Eduardo Lerma Nito ya fue localizado y se encuentra con sus seres queridos, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco mantiene activa la ficha de búsqueda del joven. En el sitio web, no hay información que sugiera que el joven sí fue localizado, por lo que permanece en calidad de desaparecido; aunque existe la posibilidad de que el sitio no haya actualizado la información en los últimos meses. Por su parte, ni la Fiscalía, ni alguna otra autoridad, se han pronunciado sobre el caso.

En este sentido, de forma oficial, se desconoce si Eduardo Lerma Nito sigue desaparecido, o ya fue localizado. Se espera que conforme avancen las investigaciones la Fiscalía pueda ofrecer información más certera sobre el joven y los restos óseos que han sido localizados en el rancho de Teuchitlán, pues colectivos de buscadores apuntan a que cientos de personas habrían estado recluidas en ese lugar por integrantes del crimen organizado.