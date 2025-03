Anette Michelle sigue sin creer la muerte de Daniel Bisogno y revela su interés por cuidar de Michaela: "es su vivo retrato"

La muerte de Daniel Bisogno ocurrió hace poro más de dos semanas y hasta la fecha el vacío que dejó sigue siendo irreparable, especialmente para sus familiares y amigos, quienes lo siguen recordando con mucho cariño; una de ellas es la actriz y modelo Anette Michelle, quien recordó a quien más que un compañero de trabajo, se convirtió en su amigo y confidente, al menos así lo recordó la famosa.

En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, Anette Michelle se sinceró sobre la muerte de su gran amigo, a quien recordó como su máximo confidente y entre sus declaraciones la actriz explicó que a poco más de dos semanas del fallecimiento del "Muñe", ella sigue sin ser capaz de entender o aceptar su fallecimiento. Allí mismo, externó su interés por seguir en contacto con Michaela, la única hija del conductor de "Ventaneando" y quien ha sido arropada por distintas figuras del espectáculo.

Con sus declaraciones, la modelo de 53 años se desvivió en elogios para la pequeña Michaela al asegurar que es igual de talentosa que su hoy ausente padre y así lo ha demostrado desde la muerte del conductor. Cabe recordar que la pequeña de 9 años está por debutar como actriz de teatro, siguiendo así los pasos de su talentoso padre, quien pasó sus últimos dos años de vida con complicaciones de salud.

"Me encantaría estar cerca de su hija, es su vivo retrato y es igual de talentosa y simpática que su papá, o sea, es impresionante el talento que tiene la chiquita", dijo.

Anette Michelle revela lo duro que ha sido enfrentarse a la muerte de Daniel Bisogno

En esa misma entrevista, Anette Michelle se sinceró sobre lo difícil que ha sido su duelo por la muerte de Daniel Bisogno, pues ellos eran íntimos amigos y personas que se apoyaron en las buenas y en las malas. Sobre esto, aceptó que hasta ahora no ha asimilado que su compañero ya no está con vida y le reiteró que su amor por él siempre estará vigente.

"Ha sido muy duro, realmente muy difícil para mí porque fue una persona que... No puedo decir que quería, lo voy a amar toda mi vida., Es un ser humano maravilloso, era un hombre que siempre estaba para ti, te escuchaba, es un ser muy inteligente, muy sensible y conoció muchas cosas muy profundas mías. Era confidente, era amigo para las buenas, pero también estuvo siempre en las mañas. Entonces todavía no creo que ya no esté", mencionó.

Por otro lado, la actriz reveló que desde el pasado 20 de febrero, fecha en la que el "Muñe" perdió la vida, ella no se ha acercado a los familiares para darles el pésame de forma directa. De acuerdo con sus declaraciones para De Primera Mano, la razón detrás de esta falta de acercamiento ha sido para darle espacio a los familiares, quienes se enfrentan a su propio duelo y porque ella en experiencia propia, sabe lo fundamental que es tener un momento a solas.

"No me ha parecido para nada prudente. Creo que es el peor momento ahora, creo que mínimo -porque he perdido familiares y amigos-, creo que por lo menos necesitas un mes para por lo menos ir entendiendo que ya no está y después pues sí me acercaré", mencionó.