Claudia Sheinbaum reacciona al hallazgo de crematorios clandestinos en Teuchitlán: "es terrible"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es “terrible” el hallazgo de crematorios clandestinos y narco campamentos en Teuchitlán, Jalisco.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que se tiene que hacer una investigación para determinar qué fue lo que pasó en esos predios, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza si atrae el caso.

Señaló que el gobernador Pablo Lemus Navarro, está el contacto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre este caso.

A pregunta expresa, la titular del Ejecutivo Federal señaló que “obviamente es terrible” y se requiere hacer la investigación.

“Ahora ¿qué corresponde al gabinete seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder judicial? Pues investigar y ver en particular en este caso que ya se había hecho entiendo un primer, no sé si fue cateo exactamente, la fiscalía estatal porque después no resguardaron el lugar, pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó”, manifestó.