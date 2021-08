Claudia Sheinbaum no avala multas a fumadores en el corredor peatonal de Madero

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no avaló la campaña para que el corredor peatonal de Madero sea 100 por ciento libre de humo, que propuso la Autoridad del Centro Histórico.

En entrevista con los medios de comunicación manifestó su desacuerdo por la intención de multar hasta con 2 mil 700 pesos a quien fume en este espacio público.

"No me parece que valga la pena la verdad, no fue algo que nosotros hayamos definido, fue una iniciativa propia de la Autoridad del Centro Histórico, tampoco la critico, pero no creo que valga la pena.

"No vale la pena esta cosa de que ahora vamos a empezar a multar a quien esté fumando, claro que la salud es primero, pero me parece que es excesivo. La Policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, no a estar sancionando a los que fuman", sostuvo.