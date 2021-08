Sin dinero para cerrar administración y pagar a maestros en Michoacán

Debido a que no cuenta con recursos para solventar pagos de salarios, prestaciones y operatividad, el gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, solicitará a instancias federales apoyo con recursos extraordinarios para poder cerrar sin adeudos su administración, reveló la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

En conferencia de prensa, el titular de la SFA, Carlos Maldonado Mendoza, explicó que debido a la reducción del presupuesto que el gobierno federal entregó a Michoacán para el 2021, hubo un déficit de 7 mil millones de pesos que ahora impide al estado tener la solvencia económica suficiente para pagar salarios a los trabajadores de diversas dependencias estatales, como son los maestros.

El funcionario indicó que Michoacán requiere al menos 4 mil millones de pesos para cerrar sin adeudos la administración de Aureoles Conejo, que oficialmente culmina el 30 de septiembre; sin embargo, el gobierno del estado no cuenta con dicho recurso, por lo que acudirá a la federación.

"Ante esta problemática la instancia a la que podemos y debemos de recurrir pues es al gobierno federal, a quien debemos de pedirle que apoye al gobierno del estado con recursos extraordinarios que permitan solventar las obligaciones con las que no hemos podido cumplir en razón de la disminución del presupuesto 2021 y de todos los conceptos que durante el 2021 han reducido aún todavía más la propia proyección del presupuesto de ingresos", señaló Carlos Maldonado.

El encargado de las finanzas del estado, ahondó que, además del adeudo con los profesores, el gobierno michoacano mantiene deudas con trabajadores del Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos autónomos y subsistemas.

El monto total asciende a mil 182 millones de pesos, de los cuales, cerca de 649 millones corresponden a la nómina del magisterio.

Carlos Maldonado adelantó que el día de mañana el estado recibirá participaciones federales que se destinarán al pago de algunas de las deudas.

"Mañana recibimos participaciones que compartimos con los municipios, mañana tendremos recurso, no el suficiente para pagar todas las deudas que tenemos pero sí para poder pagar buena parte del recurso que se les adeuda a los maestros y (trabajadores) de otras dependencias", señaló.

Maldonado Mendoza afirmó que el gobernador Silvano Aureoles se reunirá en esta semana con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Secretaría de Educación Pública (SEP) para hacer la gestión de los recursos adicionales.

En caso de que el gobierno federal no esté en condiciones de apoyar a Michoacán, el secretario de Finanzas y Administración dijo que el estado seguirá en esa dinámica de retrasar pagos a los empleados estatales al menos hasta el cierre del gobierno estatal actual.

Previamente, la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtió que no retornará a clases presenciales ni virtuales mientras los agremiados no reciban su sueldo a tiempo y en tanto no existan garantías de que, en los meses restantes, recibirán el salario puntualmente.

dhfm