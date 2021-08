Restos de desaparecidos no son identificados por falta de presupuesto, asegura activista

Colectivos de Tamaulipas acudirán a "La Bartolina", una zona ubicada en Matamoros y considerada de exterminio, para buscar a sus familiares desaparecidos entre el 11 y el 13 de agosto.

Delia Quiroa, defensora de derechos humanos y representante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, informó que Francisco Estrada, secretario técnico de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, le aseguró que les brindarían acompañamiento y harían todo lo posible para que las autoridades les briden las condiciones para acceder al lugar y recuperar los restos.

Quiroa manifestó que han "batallado" porque no han tenido la seguridad en Reynosa los tres días que han estado ahí.

"Son cosas administrativas, burocracia, no debería ser así, porque deben aplicar los principios en los que se le de celeridad a todo esto. Es muy triste estudiar la carrera de Derecho y darte cuenta que la ley es violada constantemente, que no es respetada y que la mayoría de las autoridades no nos ayudan, y los que nos quieren ayudar están atados de manos porque los superiores no se los permiten, no dejaron en una situación de total de indefensión, expresó.