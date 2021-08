Nuevo León hará “caravanas” de vacunación: Samuel García

El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García anunció que consiguió que se realicen caravanas de vacunación de ciudadanos del estado hacia Estados Unidos, como parte del trabajo que hizo durante su gira de trabajo en el país vecino.

García aseguró que las vacunas son un donativo de las autoridades de Austin y Laredo, Texas, y su aplicación no requerirá visa, ya que se dispondrán de autobuses para transportar en forma gratuita a empleados de diversas empresas que aún no han sido inoculados hasta la frontera con Estados Unidos.

“Hay una posibilidad real de que la semana que entra los neoloneses, como somos de ordenados, podemos hacer una logística para que nuestras empresas puedan llevar en transporte a Texas, a la aduana, sin visa requerida a que pongan vacunas a nuestros connacionales; y esas son las ganas y ese es el empuje que Nuevo León le quiere dar al país y que Nuevo León vuelva a ser referente de México”, señaló.

Se trata de 15 mil vacunas fueron donadas por la ciudad de Austin, y mil 500 más de Laredo, en una primera tanda.

Por lo pronto, reveló que estarán trabajando en crear la logística para que las empresas puedan llevar a sus empleados menores de 39 años a vacunarse a la frontera en Estados Unidos.

El mandatario electo informó también que ya obtuvo el visto bueno de las autoridades federales, como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell para la aplicación de este programa.

“La población de 30 a 39 años de edad podrán estarse trasladando a la aduana y en el mismo camión subirá una enfermera a vacunar a los jóvenes y se regresan en ese mismo instante, sería sin visa”, detalló García.

Previamente, García había dado a conocer que durante su viaje a Estados Unidos había solicitado donación de vacunas a las autoridades estadounidenses, sin embargo en aquella ocasión no se confirmó si habían aceptado o no. Además, se enfrentaba a la situación de que el estado de Nuevo León no puede recibir donaciones de vacunas, y es la federación la encargada de recibir las vacunas como autoridad del país.

Además de que el mismo Gobierno del Estado en funciones, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón hasta el 4 de octubre, no ha podido adquirir los inmunizadores contra el Covid-19, pese a contar con presupuesto y apoyo de los empresarios locales para comprarlas en caso de poder acceder a ellas.

dhfm