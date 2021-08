En Nuevo León, 97% de hospitalizados por Covid-19 no están vacunados

El 97 por ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 en Nuevo León no están vacunados, informó el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la O Cavazos.

Ante el incremento de casos de la enfermedad y de hospitalizaciones por complicaciones derivadas de este virus, el funcionario recordó que los hospitales en la entidad “se están llenando”, por lo que llamó a los ciudadanos a extremar cuidados para protegerse de la enfermedad.

Al corte de este miércoles, la ocupación hospitalaria en la entidad se ubica en 78 por ciento.

Ante esto, De la O Cavazos reveló que del 100 por ciento de los hospitalizados en Nuevo León, el 97 por ciento no están vacunados. Y explicó que tan solo en el Hospital Metropolitano, el 1 por ciento de los pacientes que se encuentran intubados, cuentan con vacuna, y el resto 99 por ciento no.

“Estos números nos demuestran la efectividad de la vacuna. Les pido que si ya llegó vacuna a su municipio y para su grupo de edad, no lo dejen, no pierdan la oportunidad de vacunarse. Tenemos que seguirnos cuidando con todo lo que podemos, no bajen la guardia”, insistió de la O Cavazos.

Durante la conferencia diaria de salud, el Secretario de Salud también reveló que sostuvo una reunión con autoridades federales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ISSSTE, e INSABI, donde se llegó a un acuerdo para tener un convenio de apoyo para que los hospitales públicos reciban pacientes no Covid-19 registrados en los servicios de salud.

Además, de que se proporcione más recursos para contratar personal.

La delegada del IMSS, Karla López López explicó que el convenio permitirá evitar la saturación de hospitales y enviar pacientes a uno de los 17 hospitales privados en la entidad. Finalmente, la funcionaria federal reveló que estiman que el pico de hospitalizaciones se alcance el próximo 26 de agosto, y que empiece a bajar el 29 de ese mismo mes.

dhfm