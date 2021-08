UNAM cambia el nombre de alumna trans en documentos oficiales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó sobre la actualización de los datos de una alumna transgénero en sus documentos oficiales escolares, mientras que la joven Ana Sofía Pastrana también compartió la noticia en sus redes sociales.

La joven es estudiante de la licenciatura en Economía y se encuentra en octavo semestre, relató en entrevista para la gaceta de la UNAM que es originaria de Isidro Fabela, en el Estado de México y desde corta edad identifico su identidad sexual aunque no lo aceptó abiertamente hasta más tarde y decidió hablarlo con su madre.

“Llegando a la prepa dije: '¿qué estoy haciendo conmigo? El mundo se va a acabar y estoy avanzando y estos sentimientos los traigo arrastrados' y fue cuando lo acepté, me acepté. Se lo conté a mi mamá, lo aceptó sin problema. Y con mi papá nunca se lo dije abiertamente, jamás, sólo dijo: ‘Ya sabía’ y se dio cuenta de quién era yo y nunca me dijo nada”, dijo la joven.

Estudiante de la UNAM. Foto: Instagram @pastranasofiaa

La joven compartió en su cuenta de TikTok la noticia sobre el cambio de su nombre y fotografía en los documentos oficiales de la UNAM, algo que fue aplaudido por la comunidad universitaria quienes felicitaron tanto a la Máxima casa de estudios como a la joven estudiante.

Sofía Pastrana envía mensaje a la comunidad LGBT

La joven relató su experiencia y señaló que ella vivió desacuerdo incluso en su propia familia, por lo que exhortó a quienes viven un momento complicado a ser valientes y “buscar apoyo de un profesional de la salud mental”, además de apoyarse en amigos y personas cercanas.

También habló de trato que ha recibido con profesores, a quienes les enviaba un correo electrónico antes explicando la situación y que deseaba que la llamaran Sofía: “Hablen y que lo hagan siempre desde el respeto. No se debe justificar a nadie pero hay que entender que somos generaciones distintas, pero si lo hacemos desde el respeto, la gente sí tiende a respetar, más si no faltas al respeto”.

Finalmente envió un mensaje ante la pandemia de Covid-19 y aseguró que ésta nos sumió en una cuarentena, pero añadió que las personas trans no deberían vivir encerradas en su propio mundo: “Qué tal me contagio mañana del virus y no viví mi vida por algo. Ha de ser algo terrible, por eso, mejor expresarnos como somos y ser como somos porque puede llegar otro virus en 20 años, pero en nuestro interior ya no estamos encerrados".