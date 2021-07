Vacunarán a extracontinentales en la frontera sur de Chiapas

El secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que lejos de ver personas de otros países, se ven a seres humanos, por lo que son vacunados contra COVID-19 en territorio chiapaneco personas provenientes de Guatemala, así como extracontinentales varados en la frontera sur.

No se ha dejado de atender a los mexicanos para la inmunización y se les da prioridad.

“Depende, la proporción es baja, porque realmente tenemos que darle prioridad a los chiapanecos. Hay una población asentada al otro lado del río y ellos son un enlace comercial del día a día”.

De Guatemala llegan decenas de camiones para vacunarse mismos que son regulados expuso el funcionario de salud.

“Tenemos que regular, no podemos dejar de vacunar a un chiapaneco y vacunar cada país, no porque no queramos si son que la prioridad son los mexicanos. Hay gran interés del presidente de avanzar en tema de vacunación”.

El titular de la salud en la entidad, reiteró que la frontera sur se mantiene reforzada para evitar más casos de COVID-19, además que Chiapas permanece desde hace más de seis meses en semáforo epidemiológico verde por lo que se han dejado venir cientos de turistas.

“El migrante tiene varias clasificaciones, hay migrantes establecidos que pasan a ser regularizados acá ellos como mexicanos se vacunan, pero tenemos que verlos como seres humanos”.

Este viernes arrancó en Chiapas la Jornada de Vacunación en más de 26 municipios en lo que se considera como una “segunda vuelta” ante la baja afluencia del grupo de 40 a 49 años de edad para inmunizarse.

Para tal efecto, a la entidad arribó un cargamento de 300 mil vacunas de los laboratorios AstraZeneca y CanSino, lote que se utilizará para proteger a las personas rezagadas de los diferentes grupos de edad: adultos mayores de 60 años, de 50 a 59 años y de 40 a 49 años; así como a mujeres embarazadas mayores de 18 años, con nueve o más semanas de gestación.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, explicó que la jornada se llevará a cabo de este 9 al 16 de julio para personas de 40 años en adelante que por alguna razón no se han aplicado el biológico, y de esta manera aumentar la cobertura de inmunización en la población chiapaneca.

A la fecha en Chiapas se ha inmunizado el 22 por ciento de la población que son aproximadamente 600 mil personas, el grupo de 40 a 49 años es el que menos ha respondido.

alg