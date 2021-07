Iniciará en agosto verificación vehicular en Jalisco con costo único de 500 pesos

La verificación para autos particulares y de uso intensivo iniciará a partir del 1 de agosto del 2021 y hasta julio del 2022, esto como parte de la política pública para reducir las emisiones contaminantes al ambiente, que corresponde a la tercera fase del programa Jalisco Respira.



El calendario oficial de verificación, se publicará mañana en el periódico del Estado, pero se adelantó que cada número de placa contará con dos meses para realizar la verificación de la unidad.



Sergio Graf, titular de Medio ambiente en Jalisco dijo que desde marzo del 2020 se inició con la verificación de los vehículos oficiales y que ahora que se inicie con los particulares, y que durante el mes de agosto y septiembre la placa siete es obligatoria ya para todos los vehículos particulares para que realicen la verificación.



"En el caso de taxis, plataformas, camionetas pick up, parque oficial y diesel, serán por grupos de placas de dos en dos, tres y cuatro a partir del mes de agosto y septiembre para placas tres y cuatro, siete y ocho octubre y noviembre y así sucesivamente hasta terminar el ciclo con las placas uno y dos en julio y agosto del 2022".



Para realizar la cita, se debe ingresar a la página verificaciónresponsable.jalisco.gob.mx con la tarjeta de circulación en mano, seleccionar el botón hacer cita, seleccionar el centro de verificación más cercano, que en la página lo sugiere, e ingresar datos del vehículo, elegir la fecha y realizar el pago y una vez que se refleja el pago en la cita, se continúa con el proceso. El día que se deba acudir, se recomienda asistir con 15 minutos de anticipación.



Sobre los costos, el funcionario explicó que es uno solo y asciende a 500 pesos y de haber alguna verificación extemporánea, es decir, si no se realiza dentro de los dos meses que se indica en el calendario oficial, tendrá un costo adicional de 50 pesos o en caso de no aprobar la prueba por más de dos ocasiones.



"Con una parte de los 500 pesos se cubre el costo del proveedor de tecnología así como de la operación de los centros de verificación responsable y el restante se irá al fondo ambiental, el cual será utilizado para realizar proyectos y acciones que ayuden a mejorar la calidad del aire y el medio ambiente de los jaliscienses".



Algunos de los proyectos que se financiarán con este fondo ambiental comprenden el combate de incendios forestales, infraestructura ciclista, sistema de transporte autosustentable o la red de monitoreo atmosférico.



Aclaró que si no se pasa la prueba, el automovilista tendrá una segunda oportunidad sin costo en el mismo centro de verificación, en los 30 días posteriores para poder hacer una prueba que le permita cumplir con esta normatividad.



Foráneos deberán tramitar permiso

Para los vehículos foráneos, es necesario que se tramite un permiso de estancia temporal cuya duración es de 20 días y se puede realizar en la página web de verificación responsable.



Sin embargo, si la estancia supera los 20 días en cada semestre, será necesario que la unidad se verifique al igual que cualquier otro vehículo con placas del Estado.



Iniciarán operativos

Para revisar que se cumpla con esta normativa, los operativos estarán organizados por personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en coordinación con elementos de la Policía Vial y se podrá realizar un reporte en caso de percance derivado de estos operativos en el área de asuntos internos en el teléfono 3338182400 ext. 17054, 17236 y 17218.

alg