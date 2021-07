Diputados y Segob presentarán Constitución con reformas que tienen sello de la 4T

La Cámara de Diputados presentará el próximo martes una edición especial de la Constitución mexicana con la actualización de las reformas aprobadas por todas las fuerzas políticas durante los últimos tres años de la 64 Legislatura, pero “que dan revés a 30 años del neoliberalismo… y sientan las bases constitucionales del Estado de bienestar”, adelantó la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro.

En entrevista para El Heraldo de México, explicó que la presentación de 5 mil reimpresiones de la carta magna “será un acto institucional, no de un partido”, que convocará a legisladores y funcionarios, encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues reconoció que las reformas fueron trabajadas en coordinación con el Ejecutivo federal.

“Fueron muchas reformas constitucionales y me llena de orgullo, de alegría porque me tocó vivir las legislaturas más atroces del neoliberalismo, y todavía está pendiente la reforma energética -esa fue la que más nos dolió-, pero viví la laboral, la educativa, y entonces ahora, darle un revés a eso, siento mucha satisfacción. Y no se deconstruyó pensando en una agenda propia, porque llegamos a entendimientos con grupos parlamentarios”, dijo.