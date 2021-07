Claudia Sheinbaum celebra la creación del Gas Bienestar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró la creación de la empresa Gas Bienestar. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó los posibles beneficios que tendría.

"Es el principal combustible domestico en la Ciudad de México y el que no haya intermediarismo, va a permitir que haya un precio adecuado a la población", explicó la titular del Ejecutivo local.

Claudia Sheinbaum informó que están apoyando en todo lo que se requiera para que inicie en la Ciudad la distribución del Gas del Bienestar.

La jefa de Gobierno también resaltó los beneficios en cuanto a la economía familiar en la capital del país.

"Reduce los costos, lo cual me parece muy importante en términos de la economía familiar y por otro lado pone una limitación, que después de la reforma energética, quedó abierto. Cuando se aprobó, supuestamente uno de los grandes beneficios a la población con la reforma energética es que iban a disminuir los precios de los combustibles.

"Lo que estamos viendo justamente en el Gas LP es que no solamente no ha disminuido, sino que, aumenta el precio internacional, aumenta el precio al consumidor y después se reduce el precio internacional, pero los distribuidores no reducen el precio al consumidor, entonces creo que es muy buena noticia y ahí vamos a apoyar a todo lo que se requiera en la economía familiar", agregó.