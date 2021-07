Francisco García Cabeza asegura que la UAT tiene autonomía presupuestal

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó que "ya no saben ni que inventar" al recalcar que la UAT tiene plena autonomía presupuestal, al contestar las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que durante este martes interpuso ante la Fiscalía General de República una denuncia en contra de 10 personas físicas y morales por presuntos desvíos de recursos.

El mandatario recalcó que el Gobierno del Estado se limita a asignar los fondos que determina el Congreso local, pese a ello, dijo, no interviene en las decisiones de los gastos.

"La UAT tiene plena autonomía presupuestal. El Gobierno del Estado se limita a asignar los fondos presupuestales que determina el Congreso. No interviene en las decisiones de gasto. Mucho menos, en los proyectos educativos, culturales o deportivos en los que participa", publicó a través de su cuenta de Twitter.

García Cabeza de Vaca, reiteró que se seguirá defendiendo de los señalamientos, mismos que calificó como mentiras y difamaciones en su contra.

"Me seguiré defendiendo de mentiras, difamaciones y de la persecución política que se ha dirigido en mi contra. Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley", recalcó.

El mandatario panista pidió a las autoridades hacer públicas las pruebas, también sobre el tema del parque eólico El Cortijo, donde la UIF involucra a García Cabeza de Vaca.

"Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones", reiteró.

En la nueva investigación puesta en marcha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), supuestamente se encontró un esquema de desvío de recursos similar al de la llamada "Estafa Maestra".

