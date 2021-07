¿Qué seguros de autos cubren daños por inundaciones? Esto debes hacer para que te paguen

En las semanas recientes se ha hecho muy normal que llueva en la Ciudad de México y, en general, en toda la República. En muchas ocasiones las lluvias han sido muy fuertes y se han presentado inundaciones y granizadas. Estas lluvias causan daños a la propiedad de la gente, casas, objetos y también a los automóviles.

Por eso, es importante tener un seguro de auto y uno que cubra los daños que se puedan dar por desastres naturales. Y aunque ya tengas seguro, es necesario que revises cuál es la cobertura que tiene, para no llevarte una sorpresa.

¿Qué seguros te cubren por inundaciones?

Es muy importante saber cuál es la cobertura que tienen los seguros y además de las inundaciones, tener la certeza que pueden responder por otras cosas relacionadas, por ejemplo, la caída de ramas y árboles, golpes de anuncios espectaculares y hasta el impacto de un rayo son algo que podría pasar en lluvias fuertes e inundaciones.

Al momento de contratar o renovar, es necesario que estés seguro que tu póliza especifique todas esas coberturas. En todas las empresas y marcas hay paquetes completos, pero necesita estar especificado en el contrato para que no pases algún mal rato y puedas perder tu automóvil.

Una buena opción es contratar el plan Seguro x kilómetro, que sólo te cobra por los recorridos que hagas y no por día, además de que son de cobertura amplia, es decir, te protegen de desastres naturales.

¿Qué seguros de auto te cubren por inundaciones?

FOTO: Twitter

¿Qué hacer ante una inundación?

Existen varias cosas que puedes hacer para que tu auto no se dañe, si te ves atrapado en una inundación. La primera es que apagues el auto y ya no lo vuelvas a encender. Si el ajustador determina que no se apagó la marcha cuando el agua ya estaba en el carro, el seguro no se hará responsable.

Otro punto a considerar es que no te puedes subir a banquetas o camellones. Aunque tengas que esperar a que llegue el seguro y perder un poco de tiempo, evita cruzar deliberadamente vialidades inundadas o subirte a camellones o banquetas. Es muy probable que te invaliden el seguro.

También evita realizar maniobras exageradas o peligrosas, si es posible no te quedes en el auto, llama al ajustador y sigue sus indicaciones, para que este problema no se haga más grande y pueda solucionarse de la mejor forma.