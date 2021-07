María Luisa Albores viajará a SLP para tratar tema sobre Sierra de San Miguelito

Luego de que en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que durante su mandato no habrá permisos para construcciones inmobiliarias en la Sierra de San Miguelito en las áreas protegidas o no, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González sostuvo una reunión con representantes del Frente Amplio Opositor (FAO) y “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, donde acordaron que acudirá en fecha próxima a sostener diálogos directos con los comuneros y ejidatarios de los cuatro municipios, así como trabajar en una agenda legislativa para blindar la protección de la zona en un proyecto transexenal.

Lo anterior fue informado por el senador de Morena, Eli César Cervantes Rojas, presente en la reunión en las oficinas de la Semarnat en la capital del país donde la secretaria Albores confirmó lo dicho por el presidente López Obrador: No habrá permisos para desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito.

“Además de la parte técnica e informativa donde escucharon los planteamientos y se entregó la documentación, también armamos el compromiso de que la secretaria María Luisa Albores va a ir a San Luis Potosí a hacer los recorridos y ver a las personas, porque entendemos que ese tema ejidal abarca zonas de los municipios de Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Mexquitic de Carmona y la capital San Luis Potosí”, expuso el senador.

Precisó que, aunque no hay fecha de la visita de la secretaria Albores, ambas partes acordaron estar en constante comunicación con mesas de trabajo, porque no es un tema que se pueda culminar en una visita, sino que se tiene que ir actualizando.

Eli César Cervantes dijo que otro de los acuerdos es trabajar en el aspecto legislativo para revertir el decreto del 6 de enero de 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando a partir de ahí se permite la venta a destajo de la tierra y se inhibió el reparto de tierra, entre ellos la Sierra de San Miguelito, además de temas en materia ecológica como el fracking (extracción de gas mediante técnica de fracturación hidráulica) y la minería a cielo abierto, “aunque tenemos la certeza y seguridad de que el presidente López Obrador no va a permitir ninguna afectación, ya está el compromiso de que en este sexenio del gobierno federal no se permitirá, pero tenemos que buscar la manera de blindar, de rescatar y proteger la sierra para que no vengan otros gobiernos que la pudieran poner en riesgo”, indicó.

En torno al decreto que protegerá a la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida, el senador potosino dijo que actualmente se está llevando a cabo la consulta y destacó que en la reunión con la secretaria Albores se le hizo un exhorto firme y respetuoso para aumentar la difusión y para ello hicieron el compromiso conjunto de contribuir ambas partes para que las y los potosinos sepan cómo pueden participar en la consulta que va a estar hasta septiembre.

