Colectivos de Edomex piden no abandonar proyectos de ciclovías en municipios que perdieron reelección

La falta de continuidad a los proyectos de construcción de ciclovías, como alternativa de movilidad en algunos municipios del Valle de México que perdieron la posibilidad de reelegirse en las pasadas elecciones, ha ocasionado preocupación e incertidumbre entre los colectivos ciclistas de la región.

Representantes de los colectivos en Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, señalaron que los proyectos, incluso aquellos que ya habían sido autorizados, han sido abandonados por los gobiernos locales, quienes no dan respuesta sobre la fecha de inicio.

Solo en Tlalnepantla, diferentes áreas del gobierno municipal han mantenido reuniones con los colectivos para revisar el proyecto de la cilclovía que partirá del Palacio Municipal al Periférico Norte, a la altura del Obelisco.

El presidente de Bikenepantla, Carlos Grimaldo, señaló que la última reunión se llevó a cabo este martes, donde también revisaron los tramos de la ciclovía de Tenayuca, que requieren de reparaciones. En tanto el Ayuntamiento señaló que se sigue avanzando en los proyectos.

En Tlalne seguimos trabajando, se está avanzando el acuerdo entre el gobierno estatal y municipal para construir la ciclovía de la zona centro, esperamos que en aproximadamente en un mes y medio, estará lista. Tiene bien claro este gobierno, que entre mejor nos deje el terreno preparado, nosotros tendremos la capacidad de exigir al entrante que las ciclovías sigan creciendo.

Sin embargo señaló que el objetivo de dicha ciclovía es que se tenga continuidad con el municipio de Atizapán, donde la respuesta de las autoridades ha sido nula; a tal grado de que les dicen desconocer si la Dirección de Movilidad es el área encargada.

En el caso de la ciclovía de la FES Acatlán, en Naucalpan que está supuestamente iba a iniciar su construcción en abril, está completamente detenida, señaló Sonia López representante de Bicimixtles.

La ciclovía que está planeada para conectar a los estudiantes y profesores del plantel con la ciclopista que ya funciona sobre la Avenida 16 de Septiembre, en el centro de Naucalpan, a través de la cual, pueden llegar hasta el paradero del metro Cuatro Caminos.

Se trata de un proyecto propuesto por el primer síndico Maximiliano Alexander Rábago, en beneficio de los 23 mil estudiantes que conforman la matrícula de la FES Acatlán.

El proyecto, que requiere de una inversión por un millón 300 mil pesos, aproximadamente fue autorizado por en sesión de cabildo; y se planeaba finalizar para diciembre de este año.

El Ayuntamiento informó que, se autorizó el proyecto, pero no se incluyó en el Programa Anual de Obras (POA); y que por ley, solo las obras que están incluidas en el mismo, serán ejecutadas.

Esta ciclovía era muy importante para la comunidad universitaria el incremento en los contagios por COVID-19, la bicicleta representa una opción para evitar contagios en el transporte público, pero las autoridades locales no tienen interés en el desarrollo de este tipo de infraestructura. Estamos en las mismas, es frustrante porque ya estaba autorizado en el cabildo, pero como no se logró la reelección ya botaron todo, no han hecho nada, y creo que no lo van a hacer”, señaló Sonia López.

Los representantes de los colectivos ciclistas destacaron que a pesar de que el gobierno estatal ha tratado de dar seguimiento para concretar los proyectos en los municipios, no hay respuesta de las autoridades locales.

Respecto al proyecto para rehabilitar la ciclovía de Cuautitlán Izcalli, hasta el momento los colectivos ciclistas no han tenido respuesta de las autoridades, señaló Adrián Muciño.

“Sufrimos un abandono desde la vedad electoral, por parte de las autoridades municipales, quienes nos dijeron que no se podía avanzar en los proyectos; pero ahora ya de plano, no nos contestan el teléfono”.

Destacó que en los municipios donde no han tenido respuesta, se están acercando con los alcaldes electos para plantearles la importancia de continuar con los proyectos para crear infraestructura que permita una movilidad a través de la bicicleta en la región.

Le estamos tratando de cambiar la estrategia, tratando de calentarles la plaza a los nuevos gobernantes; porque algunos gobiernos existentes, ya de plano, como perdieron, dijeron adiós a todos los proyectos, están dejando que el barco se hunda”, señaló Muciño.

dhfm