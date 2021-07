Puebla analiza pedir certificado de vacunación en sitios públicos

El gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta, señaló que no ve mal la política de presentar certificado de vacunación en sitios públicos, aunque la opción para aplicarse en Puebla requiere de temas legales y la facilidad de acceder al certificado, aún así dijo es una obligación vacunarse.

Indicó que en algunas naciones de Europa las personas han mostrado falta de interés para colocarse la vacuna, pero en México aún no se llega a esos niveles, aunque sí hay comunidades o personas que están en contra del proceso, pero no son altos niveles de población.

La solicitud del comprobante “yo no lo veo mal, el problema que tenemos acá en que para poder tramitar la constancia hay que hacer un trámite en una plataforma y eso parece que tiene algunas dificultades y si no la piden que todos pidan su constancia”.

Barbosa Huerta dijo que se está vigilando la eficacia de las vacunas “y si alguna persona no tiene anticuerpos porque hay falla vacunal, pues que pida al sector salud del gobierno otra vacuna, pero nunca que se queden diciendo que no se van a vacunar, sí debe ser una obligación ponerse la vacuna”.

Refirió que la iniciativa tiene su origen en naciones europeas como Francias que han registrado un repunte en los contagios y hay una falta de participación en los procesos de vacunación, por lo que ya se les ha solicitado su comprobante de inoculación y busca crear condiciones para volver la toma de la vacuna como un asunto obligatorio para la persona.

Señaló que las personas que ya cuentan con la vacuna tendrán los derechos para poder estar en cualquier parte y “los que no que suman que no puede estar en esas condiciones en lugares públicos”.

alg