Consulta Popular: Qué credenciales de elector sin vigencia servirán para votar para el juicio a ex presidentes

El INE dio a conocer que se "extendió" la vigencia de las credenciales para votar que expiraban en 2019 y 2020, hasta el día 1 de agosto de este año, cuando se celebra la Consulta Popular 2021.

El instituto dijo que la medida se tomó para favorecer la participación ciudadana, luego de que en el año reciente ha sido muy difícil renovar las credenciales que ya no tienen vigencia, debido a las dificultades generadas por la contingencia sanitaria de Covid-19.

Por esa razón, las personas que tengan una credencial del Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral que se hayan vencido en el año 2019 o 2020, no serán excluidas del proceso del 1 de agosto. En la consulta se decidirá si se lleva a juicio o no a los ex presidentes de México desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña.

Las credenciales vencidas en 2019 y 2020 servirán para la Consulta Popular

FOTO: Archivo

Tendrán 57 mil casillas disponibles

El INE señaló que tendrán 57 mil casillas para que los ciudadanos participen. La pregunta que se realizará el primero de agosto es:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Los horarios para acudir a emitir la opinión son el domingo 1 de agosto de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Aunque hay algunos que no apoyan mucho esta consulta, como el ex presidente Vicente Fox, que dijo que prefería que la gente fuera al Callejón del beso y no a las casillas.