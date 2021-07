Presidente AMLO pide "comprensión" al INE por encabezar evento en Veracruz pese a veda electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió "comprensión" al Instituto Nacional Electoral (INE) por encabezar este evento donde se reunió mucha gente, pese a la veda electoral por la Consulta Popular.

Incluso, aclaró que originalmente se planeó un evento cerrado, el cual no sería transmitido por los canales oficiales de difusión.

El evento fue en la colonia Arboledas, del Puerto de Veracruz, donde supervisó obras de mejoramiento urbano, pero había muchos vecinos reunidos.

“Me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo, porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también no se pueden hacer actos públicos, porque hay veda electoral, ya que dentro de ocho días habrá una consulta y no se pueden dar a conocer acciones del gobierno.

“Estamos haciendo estas reuniones cerradas, pero lo cierto que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá la autoridad electoral comprenda de esta situación, de todas formas no se transmite este mensaje por medios oficiales”, dijo.

Acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el mandatario dijo que con este tipo de obras se atiende a colonias populares, pues propicia el desarrollo y se otorgan oportunidades a los jóvenes.

En este evento también se vio a un mandatario eufórico y aunque tuvo una participación corta de más de 15 minutos retomó frases que usa en plazas públicas.

En ese sentido, el presidente pidió a la ciudadanía correr “la voz”, pues se mantendrán los programas sociales como Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas para niños y niñas con discapacidad, becas para estudiantes, La escuela es nuestra, así como apoyos para campesinos y pescadores.

Acuérdense ustedes, reiteró el mandatario, que yo tengo una convicción, que se convirtió en un lema, la convicción es que por el bien de todos, primero los pobres”, expuso.

Agregó que “nos ha llovido sobre mojado, porque nos pegó muy fuerte la pandemia” y se cayó la economía, pero ahora se está saliendo de ambas crisis.

En ese sentido, pidió a la gente no perder la fe pues se saldrá adelante y el país se está recuperando en lo económico y se está aplicando una estrategia muy eficaz, una fórmula milagrosa, sencilla de gobernar: nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad”.

"Se robaban mucho dinero, no tenían llenadera, y eso ya se terminó, vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras, no queremos ladrones en el gobierno, no queremos que se roben el dinero que es el pueblo”, remató.

En ese sentido, dijo que México saldrá adelante por la reserva de valores culturales, morales y espirituales.

"Eso no hay que olvidarlo y no estar pensando nada más en el cochino dinero”, insistió.