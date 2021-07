Claudia Sheinbaum enlista los logros de la CDMX en educación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el apoyo en materia de educación, en lo que va de su administración.

Tras realizar una visita al Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos", Unidad Académica "Justo Sierra", la mandataria capitalina enlistó los avances.

La titular del ejecutivo local insistió que no creen que el talento se defina por una calificación, por lo que crearon una beca universal para la educación básica en donde todos los niños y niñas, 800 mil familias de la ciudad, reciben un apoyo para que los menores puedan seguir estudiando.

También enfatizó la inversión en la infraestructura educativa en las escuelas primarias, secundarias, que estaban dañadas por el sismo del 17.

Recordó que también han creado cinco preparatorias nuevas del Instituto de Educación Media Superior, faltando una; y la Universidad de la Salud, que hoy tiene 2 mil alumnos; y, el Instituto de Educación Superior “Rosario Castellanos” que, en este ingreso suma 27 mil alumnos.

"¿Y qué buscamos con ello? Pues, que muchos de ustedes que, probablemente hicieron su examen en alguna universidad pública y no pudieron entrar, no porque no pasaran el examen, porque es falso eso, sino porque los espacios estaban reducidos a un número, porque no se había invertido durante muchos años en la educación pública, el último que invirtió fue el actual presidente, cuando se hizo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y, nosotros, pues estamos creando estas dos nuevas universidades.