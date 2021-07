Ni con semáforo rojo habrá cierre de actividades económicas; López-Gatell explica la razón

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pidió a los jóvenes que se cuiden contra Covid-19, que respeten las medidas sanitarias y que eviten contagios del virus. Esto porque el 97 por ciento de las personas que se encuentran hospitalizadas en México, son menores de 52 años y jóvenes que no se han vacunado.

Por eso, hizo un llamado para que los jóvenes se vacunen contra Covid-19, porque reduce la posibilidad de contagio y elimina los riesgos de fallecimiento, en caso de contraer la enfermedad.

Además, habló sobre las medidas que tomará el gobierno de la República, tras la tercera ola de contagios por Covid-19. Explicó que la estrategia ya no contempla los cierres de las actividades, incluso cuando se regrese a semáforo epidemiológico amarillo, naranja, rojo o cualquier otro que implemente el gobierno.

"Presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del análisis de riesgo del semáforo Covid-19, por que ya, incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos y hay actividades públicas en particular, como la educación, que no serán sujetas a cierre", dijo el funcionario.

Además, aseguró que la realidad que se vive en México es diferente a la que se tenía en marzo del año pasado, cuando inició la pandemia por Covid-19. "Las actividades económicas ya no estarán sujetas a cierres absolutos. Es el mismo contexto en el que fueron consideradas las actividades económicas esenciales, cuando el confinamiento fue severo", concluyó.