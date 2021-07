Ley de Identidad de Género: Edomex aprueba que las personas trans puedan corregir su acta de nacimiento

La Ley de Identidad de Género en el Estado de México es un hecho. Este martes 20 de julio es un día histórico para los derechos de la comunidad LGBT+, pues las personas trans mayores de 18 años podrán modificar su acta de nacimiento.

Con 61 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones se aprobó la reforma al Código Civil del Edomex para permitir la rectificación de dicho documento legal con el fin de que corresponda con la identidad de género de la persona interesada.

Con banderas trans, aplaudiendo y gritando: "¡Sí se pudo!", personas trans del Edomex celebraron la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Aseguraron que este estatuto hará que gracias a su acta de nacimiento se les den oportunidades educativas y de seguridad social que antes les eran negadas.

En marzo de este año, integrantes de la Mujeres Trans Famosas Toluca, Mujeres Trans Estado de México y Red de Apoyo Travesti realizaron una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados exigiendo la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Tanya Vásquez, vocera del colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca, expresó en aquel entonces que no se estaba pidiendo ningún privilegio, sino un derecho que está estipulado en la Constitución Política.

"No estamos pidiendo ningún privilegio, estamos pidiendo un derecho que marca la Constitución, no pedimos más que un derecho protegido jurídicamente. Esta lucha no termina aquí, seguiremos insistiendo", declaró.