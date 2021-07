La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy viernes 16 de julio 2021

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la situación de la violencia en Guanajuato, y criticó que el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, continúe en el cargo después de 12 años. El mandatario aseguró, ante una pregunta expresa de los reporteros que "no es posible que haya una mejora, en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato".

López Obrador consideró como incomprensible que se mantenga en el cargo el procurador Carlos Zamarripa Aguirre: "No es posible, si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, en donde está de por medio la vida de la gente. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que le corresponde al fuero federal, porque sin duda, cuando las autoridades," expresó el presidente.

E hizo un llamado al gobernador de la entidad para que reaccione al respecto: "Ojalá las autoridades de Guanajuato, el Gobernador, tomen decisiones, el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, sí es un tema que se debe analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico, ahí están los datos", indicó.

AMLO espera que Gertz Manero actúe

El presidente refirió que espera que el Fiscal General de la República actúe en el caso particular de Guanajuato: "Vamos a esperar que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, actúe. Los cambios son necesarios, en el periodo neoliberal, ajustaron el marco legal para poder llevar a cabo estos absurdos, estas atrocidades. Así hicieron también para crear las fiscalías anticorrupción, y resulta que a los fiscales los nombraban los gobernadores, y también por 10 o 15 años adelante," expresó López Obrador.

El mandatario retomó también el tema del fuero en los funcionarios: "Por eso también debe desaparecer el fueron en general, son iniciativas que he enviado al Congreso y las han rechazado, porque se requieren dos terceras partes, se requiere tener mayoría calificada. Solo aceptaron en mi caso, para presidente, ya el presidente no tiene fuero y puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano (...) Porque de esa manera se acaban con los privilegios," indicó.

"Ya está en el Poder Legislativo la Ley reglamentaria, y estoy pidiendo a los legisladores que ya aprueben la ley para que le presidente pueda ser juzgado igual que cualquier ciudadano, por cualquier delito", refirió el presidente.

Se construirán 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec

Andrés Manuel López Obrador indicó que se planea construir 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, e invitó a las empresas a instalarse en esta región ya que podrán contar con subsidios fiscales por parte del gobierno federal.

"Va a haber 10 parques industriales, las empresas que se quieran ubicar en estos parques van a tener subsidios fiscales, porqué queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo, para que los que tengan necesidad de pasar al norte (Estados Unidos), tengan opciones de desarrollo," señaló.

"El plan incluye rehabilitar de Palenque a Coatzacoalcos, vamos a rehabilitar la vía (férrea) de Ciudad Ixtepec a los límites de Guatemala, este es el segundo proyecto. Vamos a construir el ramal de Dos Bocas, este proyecto va avanzado y lo tenemos que terminar también, en el 2023 para que puedan llegar barcos grandes con miles de contenedores, estamos construyendo un rompeolas mar adentro para modernizar este puerto," declaró el mandatario.

Hay completa libertad de expresión: AMLO

López Obrador también aprovechó para asegurar que en su Gobierno existe una completa libertad de expresión: "La crítica es consustancial a la democracia, lo otro, el no hablar, es dictadura. Entonces, (hay) completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas, democracia es garantizar el derecho a disentir", indicó.

El presidente también se refirió a las "tentaciones del dinero" que existen cuando las personas ocupan un cargo público: "¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios?, Alguien ocupa un cargo y se marea, se suben aun ladrillo y se marean, se olvidan que somos servidores públicos. Y si no hay principios, no se resisten, las tentaciones del dinero, hay veces que se trata de gente excepcional, que ha venido luchando durante tanto tiempo y claudican. Y esto lo precipita el poder, entendido no como la posibilidad de servir sino como prepotencia, superioridad, entonces es un proceso", señaló el mandatario, y aseguró que en estos casos los periodistas y los medios de información "ayudan mucho."

El mandatario volvió a mencionar la existencia de campañas mediáticas en contra de su administración: "Solo es que se garantice siempre el derecho de réplica y que haya debate (en la prensa), porque antes lo que había eran campañas, y las hay, de linchamiento de los medios. Necesitamos opositores, es necesaria la oposición, pero no a quienes trafican con la libertad de expresión. Usan la libertad de expresión para negociar, eso es un periodismo mafioso, pero la crítica es importante y la transparencia es una regla de oro", sentenció.

De acuerdo con el presidente su Gobierno garantiza el derecho a la información:"Nosotros garantizamos el derecho del pueblo a la información, y no lo que se dice aquí (en "La Mañanera") es la verdad absoluta e irrefutable, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes, pero esto también son las formas en las que nosotros explicamos las cosas. Porque la propaganda aturde, confunde," concluyó.