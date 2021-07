Nayarit registró 759 contagios Covid-19 en una semana

Desde hace una semana se disparó el número de casos covid de teclados diariamente en Nayarit, y acumuló 759 contagios; tan solo en las últimas 24 horas tuvo su récord más alto con 104 diagnósticos positivos, aunque mantiene entre una y dos defunciones por día.

Según el acumulado de la Secretaría de Salud de Nayarit, desde 2020 a la fecha se han detectado 13 mil 621 casos positivos, y 1 mil 826 defunciones; hay un mil 755 casos activos y 10 mil 40 personas han sido dadas de alta.

La ocupación hospitalaria general de las últimas 24 horas en Nayarit es del 46%; y 22% de camas con ventilador, según el monitoreo diario de la Red IRAG.

Foto: Archivo / CUARTOSCURO

Ante este panorama el gobernador del estado Antonio Echevarría García hizo un llamado a la sociedad para retomar las medidas sanitarias y disminuir la curva ascendente de contagios de Covid-19.

"El grave aumento de contagios es tan preocupante, como el alto nivel de relajación que se observa en la sociedad. Hoy más que nunca, esta pandemia nos demuestra que no ha terminado, y peor aún, que tiene bastante fuerza. El número de casos no se detendrá, si no asumimos como ciudadanos la parte que nos toca. Solo con responsabilidad y siguiendo estrictamente las normas sanitarias, podremos superar esta situación.¡La prevención está en todas y todos!", escribió en sus redes sociales el gobernador.