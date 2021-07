Beatriz Paredes considera absurda la Consulta Popular

Beatríz Paredes Rangel, senadora del PRI, dijo que la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto le parece absurda, ociosa, y sin sentido jurídico.

Respecto a los destapes presidenciales, destacó que este país tiene muchos problemas que enfrentar a diario, como el desabasto de los medicamentos.

Además, ella está más vinculada al poder legislativo, desde donde busca transformar el sistema, en el que hay un "presidencialismo excesivo y ahora exacerbado".

"Muchas medicinas no están en el servicio público de salud por un error de gestión en el aparato público, sin adjetivos, no hay ninguna mala intención, simplemente, se describe un hecho, se equivocaron en la manera de gestionar la adquisición de los medicamentos, no presentaron los pedidos a tiempo y tuvieron una confrontación innecesaria con los fabricantes mexicanos", detalló la senadora.