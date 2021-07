Regreso a clases SEP será en agosto, AMLO afirma que sí o sí reabrirán escuelas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que en agosto próximo se regresará definitivamente a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar pues "no hay nada que lo impida" pese a que actualmente el país vive una tercera ola de contagios de coronavirus.



"Vamos a reiniciar las clases, así en definitiva, no hay nada que lo impida. Hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagios", señaló el mandatario durante la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional.



Señaló que la próxima semana estaría presentando un plan para preparar el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Además puntualizó que no se puede seguir con las escuelas cerradas "necesitamos abrir". Y por ello, dijo, el reinicio de clases "se va a dar".

Sin embargo, acotó, que "se requiere de una propuesta para que con tiempo se preparen todos madres, padres de familia, autoridades, maestros, todos, que no nos mal acostumbremos, tenemos que regresar a clases a finales de agosto.



Asimismo, dijo que se debe buscar la rehabilitación de las escuelas ya que hay algunas que incluso terminaron abandonadas y vandalizadas cuando fueron cerradas debido a las medidas de aislamiento social por la Covid-19.

Imagen del regreso a clases. Foto: Cuartoscuro





México sin clases presenciales en todo el país desde marzo de 2020



México no tiene clases a nivel nacional desde marzo de 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tiene la cuarta cifra más alta de muertes por Covid-19 en el mundo, con más de 235.000 decesos y rebasa los 2,6 millones de casos.



No obstante, a comienzos de junio, algunos estados como Ciudad de México, San Luis Potosí y Aguascalientes retomaron clases presenciales. Sin embargo, el Gobierno mexicano suspendió el 21 de junio el regreso a las aulas en la capital mexicana debido al repunte de riesgo de covid-19 y el registro de casos en algunas escuelas.



La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 24 de junio el Calendario Escolar para el Ciclo 2021-2022, el cual consiste en 200 días de clase, aplicable en todo el país para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Con información de EFE