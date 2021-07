Pedirán en Coahuila certificado de vacunación para entrar a bares y estadios

En el corto plazo, en Coahuila se exigirá un certificado de vacunación para entrar a establecimientos como bares y estadios deportivos. Con esa medida, se espera que próximamente se reactiven giros que actualmente siguen restringidos por la pandemia.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dio a conocer que sostuvo una plática con el delegado del gobierno federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado, para solicitar que se acelere la vacunación de personas de 30 a 39 años, que ya inició en Saltillo, y que posteriormente se inicie con menores de ese rango de edad.

El mandatario estatal detalló que se tejerá una estrategia para que todas las personas inmunizadas cuenten con su certificado de vacunación.

“Si vas a entrar a un lugar ya reactivado, pero que generalmente corre riesgos porque hay saturación de gente, se quitan cubrebocas, conviven cerca, eso nos conlleva los riesgos, traigan su certificado de vacunación y pueden entrar libremente, poder liberar esa parte que luego hay reclamos en esa parte no solo por eso, sino por la falta de grupos musicales, cosas que todo mundo quisiera que regresara”.

Señaló que también se planteará que en los grupos de edad que faltan por vacunar, se acelere la aplicación de vacunas a las personas de 30 a 39 años y posteriormente de 18 a 29.

Sobre la consulta que se llevará a cabo para determinar si se enjuicia a expresidentes de México, Riquelme Solís aseguró que se trata de un gasto inútil. Aunque no apoya el ejercicio, señaló que no desincentivará a la gente que tenga el interés de participar.

“Es un gasto inútil, creo que tenemos cosas mucho más importantes qué hacer. Ni voy a asistir, ni la voy a promover, tampoco lo contrario. No voy a desincentivar que quien quiera ir lo haga, pero Coahuila tiene cosas más importantes qué atender y qué hacer. No me imagino otro proceso donde se convoca a la ciudadanía a armar casillas, todo el proceso de instalación y una jornada más que la que se llevó a cabo el 6 de junio”.