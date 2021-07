Médico pasante teme por su vida ante enfrentamientos armados en Michoacán

“Estamos atrapadas dos pasantes, nutrición y yo, cerraron todas las comunicaciones al pueblo, no hay entradas ni salidas, todo está rodeado, las balaceras y granadazos no terminan”, escribe una joven pasante de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero, quien se encuentra en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán cumpliendo con su servicio social, en medio de una crisis de violencia en la Tierra Caliente de la entidad.

A través de un grupo de Whatsapp, una médico pasante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo alertó a sus compañeros acerca de la situación de violencia que se vive en la zona, más de 26 horas horas continúas de enfrentamientos entre grupos delictivos, los cortes a la energía eléctrica y las amenazas por desalojar la ciudad o morir asesinados.

“Me comentan que nos van a quitar la señal de teléfono y la luz, están pasando casa por casa los viagras a decirle a la gente que desalojen Buenavista que sino de hoy no pasamos, estoy sola en el departamento que rento, tengo miedo de que cuando vengan aquí tiren la puerta o algo y me vean sola y me hagan algo”, advierte.

Desde el pasado domingo, 11 julio, comenzaron los enfrentamientos entre grupos criminales en la región debido a la desaparición de un habitante de Tepalcatepec, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública, a quien el grupo autodefensa del municipio identifica como Ángel Gutiérrez Aguilar, uno de los principales fundadores del movimiento armado surgido en 2013 en contra el Cártel de Los Caballeros Templarios.

El médico mandó el mensaje de auxilio a través de un grupo de WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

A partir de su desaparición, comenzaron los enfrentamientos entre civiles armados en la cabecera municipal de Buenavista, los troces con maquinaria en al menos cuatro puntos de las carreteras Quiroga - Tepalcatepec y Carapan - Playa Azul, así como bloqueos a la circulación con vehículos incendiados; el saldo extraoficial de la agresión son más de 25 muertos.

Pese a que las autoridades universitarias de la Casa de Hidalgo conocen del riesgo que implica realizar el servicio social en la región de Tierra Caliente y la sierra costa de Michoacán, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, Arturo Valencia Ortiz, relevó, a un medio local, que no se cuenta con el personal suficiente para darle seguimiento a cada estudiante.

Al año, directivos de la Facultad de Medicina reciben hasta 20 quejas de estudiantes que acusan haber sido víctimas de algún tipo de violencia mientras realizan su servicio social, algunos incluso son secuestrados por criminales para curar heridas de bala y luego regresados a sus clínicas.