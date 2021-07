México mágico: Falsifican comprobantes de vacunación contra la Covid-19 en el Centro Histórico

Un comprobante de vacunación contra el covid-19 tiene un costo de entre 600 y mil pesos en la plaza Santo Domingo de la Ciudad de México.

Aunque es un documento de validez oficial que la Secretaría de Salud emite de forma gratuita, los coyotes y enganchadores lo comercializan en la llamada “plaza de la falsificación”.

A plena luz del día los coyotes o enganchadores se anuncian. Basta con caminar por calles aledañas como Donceles, República de Brasil y República de Guatemala para que ofrezcan el servicio.

El Heraldo de México consiguió uno de estos documentos. Para cerrar el trato, los coyotes te trasladan de la calle donceles a su centro de trabajo:

Viviendas, imprentas y locales comerciales se convierten en sus oficinas. El único requisito, dejar un anticipo y datos personales de la persona interesada para que estos se coloquen en el facsimilar del comprobante.

-"No importa, es lo que estaba viendo, dije: también para ver", afirmó el enganchador".

-"Pero no me han vacunado".

El tiempo de entrega: solo de una hora. Durante esos minutos los coyotes se encargan del resto: editar, escanear, rellenar datos e imprimir el comprobante.

Con la mayoría de los locales cerrados y vigilados por otros coyotes, nos entregaron el comprobante. Incluso presumen que ninguno de sus clientes ha tenido dificultades al presentarlo como documento oficial. "¿Y sí es seguro que no vaya a tener problema con el?"

-"No, Pues hasta ahorita no han llegado a decirme. De los que he traído, nadie ha venido a decir que no...Aquí".