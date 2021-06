AMLO asegura que terminando su mandato se jubila por completo, no sin antes “afianzar bien el proceso de transformación”

Durante la conferencia mañanera de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ante los periodistas que en cuanto concluya su mandato al frente de la Presidencia de México se jubilará por completo, no sin antes afianzar el proceso de transformación que, asegura, ha emprendido su gobierno: “Terminando mi mandato me jubilo por completo pero todavía voy a tener un tiempo porque necesito afianzar bien el proceso de transformación; si con lo que llevamos en esta primera etapa de avanzada, imagínense cuando terminemos,” destacó AMLO.

El presidente aseguró que no siente apego al poder y que en 2024 va a “entregar la estafeta a otros dirigentes, mujeres, hombres, no sentirnos insustituibles, y no tener apego al poder. La parafernalia del poder no debe de importarnos ni el dinero; solo lo barato se compra con el dinero”, externó.

López Obrador destacó sentirse satisfecho de los avances a lo largo de tres años de gobierno y aseguró que trabajar por los demás le produce gran satisfacción: “Imagínese la satisfacción que produce el estar sirviendo a los demás, al prójimo, a los mexicanos, a los más humildes, al prójimo, pues esa es mi religión. Es algo muy humano, es un apostolado, nada más que también tiene que tener un límite”, destacó.

“Falta todavía redondear la obra de transformación”

A pregunta expresa sobre si desea presentarse para un nuevo mandato cuando concluya su presidencia, el presidente de México destacó que considera suficiente llegar al 2024: “Ya he hecho lo que me corresponde, falta todavía redondear la obra de transformación, consumarla, pero para eso es suficiente del llegar a septiembre del 24 y digo si estoy bien de salud y también si así lo quiere el pueblo,” indicó.

López Obrador también hizo énfasis en la consulta sobre revocación de mandato, la cual se realizará en marzo próximo: “Porque yo voy el año próximo (...) viene la revocación de mandato y a eso me someto y si la gente dice ‘ya no queremos que siga le presidente, que renuncie’, pues vámonos a Palenque”, señaló.

Finalmente, el mandatario destacó coincidir con algunas ideas que le compartió el Papa Francisco durante una visita que realizó a México: “Simpatizo con el Papa Francisco, una vez vino a México y habló de como las jerarquías se olvidan del pueblo, de cómo bien las jerarquías, colmados de privilegios, de atenciones, por eso hace falta seguir adelante y estoy muy contento con eso,” señaló.

