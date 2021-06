Preocupa a IMSS alza en Covid-19 e Influenza en zonas turísticas

En las principales zonas turísticas de México hay incrementos de contagios de Covid-19 y enfermedades respiratorias, lo que genera preocupación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, expuso en conferencia organizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco), que en las últimas 10 semanas ha habido incrementos en los casos Covid-19 en Quintana Roo y Yucatán.

“El nivel que vemos ya es similar al primer pico de verano del año pasado y esta regularidad se ve también por influenza. Eso nos preocupa porque debemos interrumpir esta cadena de contagios”, dijo en la conferencia relacionada a las perspectivas de las vacaciones de verano 2021.

Además, dijo que en el caso de Baja California Sur, donde se ubican Los Cabos se observa un incremento “muy alto y preocupante” en las últimas tres semanas en casos de Covid-19 y de neumonía.

Explicó que la movilidad del turismo pone en contacto a la población con personas de otros países que pueden tener más riesgos.

Apuntó que hay 800 mil lugares de Europa que son mercados de origen del turismo y que eso automáticamente aumenta el riesgo.

“Tenemos visitas de América del Sur y eso nos pone en contacto con otros países y esto aumenta el riesgo de tener variantes distintas que no se asocian con mayor letalidad”, apuntó.

José Manuel López Campos, presidente de Concanaco, expuso que el ofrecimiento de la organización de apoyar al gobierno federal para tener más centros de vacunación continúa en pie.

“Seguimos con la disposición con la intención de que sea mayor el número de vacunados. No va a ver una recuperación económica real si no hay un control de la pandemia y una disminución sensible de los contagios”, expuso el ejecutivo.