Desabasto de medicamentos continúa pese a promesas de funcionarios: Nariz Roja

A pesar de ya haber sostenido alrededor de 20 reuniones con funcionarios del gobierno federal, donde se les ha prometido en más de una ocasión que el desabasto de medicamentos llegará a su fin en días próximos, la escasez y falta de fármacos continúa siendo una gran problemática en todos los hospitales del país, denuncian padres de niños con cáncer.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el director de la organización civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa, reiteró la denuncia que comparten cientos de padres de niños con cáncer, en relación a la falta de medicamentos oncológicos para el tratamiento de sus hijos.

Si bien en la última reunión se les prometió que los medicamentos llegarán este fin de semana, el presidente de Nariz Roja, informó que esto no fue así y nuevamente han sido víctimas del engaño y mentiras de los funcionarios que solo saben dar promesas, señaló.

“No hay medicamento ni para niños ni para adultos. Lo poco que llega, llega a las unidades como un ISSSTE, pero todos los hospitales que tenían una línea como el Seguro Popular, hoy Insabi, no les llega nada”. Te podría interesar Medicinas Denuncian desabasto de medicinas en sistema de salud en México; hay 773 reportes en 2021

Niños con cáncer Mamás protestan por desabasto de medicamentos para niños con cáncer

Hay claves, pero no las suficientes para atender a los niños

Alejandro Barbosa reconoció que si bien algunas claves de los medicamentos si han llegado, estas además de insuficientes para cubrir a todos los pacientes, no sirven para cubrir el esquema completo de los menores.

Al respecto el director de la organización civil Nariz Roja, señaló que no se han concluido las compras y las que han hecho no han sido suficientes claves, por lo que faltan muchísimas “sigue el desabasto, llegan claves en transcurso de 3 meses, pero niños necesitan protocolo completo y no llegan completo”

Finalmente Alejando Barbosa, reiteró la falta de compromiso y hasta “burla” que hacen los funcionarios al prometer y no cumplir su palabra, pues dijo que durante la última reunión incluso se comprometieron hacerle llegar un documento sobre dónde habían llegado los medicamentos a un padre, sin embargo, tampoco cumplieron con esa petición.

SSB